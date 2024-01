Kunst im Bilker Bunker Harald Naegeli lässt Flamingos durch Düsseldorf staksen

Doch auch in der Kunststadt am Rhein musste sich der Sprayer vor Gericht verteidigen. Die NRW-Akademie der Wissenschaften und der Künste und ein Immobilienbesitzer verklagten ihn wegen zweier komischer Vögel, Flamingos, an einer Hauswand. Eine außergerichtliche Einigung lehnte der Künstler ab. Lieber ließ er sich zu einer Spende an das Kinderhospiz verurteilen und übernahm und die Reinigungskosten.