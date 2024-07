Fotos Bilder des Tages aus Düsseldorf April/Mai 2024

Dienstag, 7. Mai: Am Abend wurde das nächste Sessionsmotto für die kommende Session verkündet: Auf „Wat et nit all jöwt...“ folgt nun „200 Johr – Hütt on wie et wor“. Aus 478 Einsendungen wurde der Vorschlag von Erika Timmermann ausgewählt. >>>Mehr dazu lesen Sie hier.