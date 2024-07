Caroline Wahl in Düsseldorf zu Gast „Ich liebe Kitsch“

Dann also nur 17, doch auch das ist reichlich für die Geschichte von Ida, die nach dem Tod der Mutter Wohnung und Stadt verlässt, nach Rügen flieht, ohne Geld und eine Idee, was noch so kommen wird im jungen Leben. Weil es für alle im Saal von KAP1 am einfachsten sei und sie am wenigstens erklären müsse, lese sie jetzt einfach mal den Anfang, sagt Caroline Wahl. Das wäre fast nicht nötig, weil alle das Buch zu kennen scheinen und mindestens einmal gelesen haben. Dennoch: „Mit meinem MacBook im Rucksack, meinen Lieblingsklamotten in Mamas marineblauem Hartschalenkoffer, AirPods in den Ohren und der gefalteten Kündigung in der Bauchtasche trete ich aus dem Haus in der Fröhlichstraße 37, das nicht mehr mein Zuhause ist.“ So geht es los in „Windstärke 17“.