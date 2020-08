Interview Bernd Cailloux : Die Supernova der Nachtkultur

Bernd Cailloux gründete 1967 die „Muße-Gesellschaft“ in Düsseldorf. Heute lebt er in Berlin. Foto: ullstein bild - Jürgen Bauer/Jürgen Bauer

Düsseldorf In den 1960er Jahren brachte der Schriftsteller Bernd Cailloux mit seinem Hippie-Unternehmen das Stroboskop in die Diskotheken. In seinen Büchern kehrt er immer wieder in seine Zeit in Düsseldorf zurück.

Von Philipp Holstein

Bernd Cailloux kommt nicht von Düsseldorf los. Der 75 Jahre alte Schriftsteller hat einen neuen Roman veröffentlicht, „Der amerikanische Sohn“ (Suhrkamp) heißt er. Auch dort kommt er wieder zurück auf seine Zeit am Rhein, von der er bereits in den Romanen „Das Geschäftsjahr 1968/69“ und „Gutgeschriebene Verluste“ erzählte. Ende der 1960er Jahre lebte Cailloux hier. Er war Mitbegründer der „Muße-Gesellschaft“, einer Hippie-Firma, die Lichteffekte an Diskotheken verkaufte. „Wir sind Enthemmungsassistenten. Wir helfen Leuten, aus sich herauszukommen“, heißt es im Roman. Wir erreichen Cailloux telefonisch in Berlin – wie verabredet erst „ein Stück nach zwölf, damit ich richtig wach bin“.

Sie haben nur zwei Jahre in Düsseldorf gelebt, von 1967 bis 1969. Dennoch kommen Sie in Ihren Büchern immer wieder auf diese Zeit zurück. Warum?

info Düsseldorf-Roman „Geschäftsjahr 1968/69“ Buch Eben erschienen ist „Der amerikanische Sohn“ (Suhrkamp, 223 S., 22 Euro) Roman Ausführlich auf Düsseldorf geht Cailloux ein in „Das Geschäftsjahr 1968/69“ (Suhrkamp, 254 S., 16 Euro).

Bernd Cailloux So eine offene Stadt habe ich nie wieder erlebt, dieses rheinische Laissez-faire! Ich war Anfang 20, und die Düsseldorfer Erfahrung hat mich geprägt, das musische Interesse geweckt und vertieft.

Sie meinen, weil die Kunst eine so wichtige Rolle spielte?

Cailloux Die Zeit war offen für das Neue, speziell die Stadt Düsseldorf. Düsseldorf war liberal und ein bisschen verrückt. Das zeigte sich in der Mode, auch in der Kunst. Drei spätere Weltkünstler lebten damals dort: Polke, Richter und Beuys. Die Kunst hat sich zu der Zeit ebenso wie die Jugend aus dem Rahmen bewegt. Kunst war in der Luft und mit dem Alltag verbunden. Vor allem in der Altstadt. Wie in Saint-Germain-de-Prés war es!

Inwiefern?

Cailloux Das war noch kein so gieriges Partyleben wie heute. Es herrschte eine eher geistige Atmosphäre. Studenten, werdende Künstler. Es wurde viel über Kunst diskutiert. Ich war ein Landei und saß auf einmal neben Katharina Sieverding und Sigmar Polke. Die liefen ja frei rum, die waren noch nicht berühmt. Beuys sah ich allerdings nur einmal, da hat er eine Aktion im Creamcheese gemacht. Er hatte sich mit Anatol mit Handschellen an einen Tisch anketten lassen. Das fand ich ein irre vieldeutiges Bild.

Warum waren Sie hergekommen?

Cailloux Ich kannte die Stadt durch ein Kurzstudium im Jahr 1965 am Institut für Publizistik. Dort hatte ich Andreas Büdinger kennengelernt, mit dem ich mir zwischendurch weiter Briefe geschrieben hatte. Wir haben uns über so viele Dinge ausgetauscht. Und dann reifte in mir der Entschluss, zu ihm nach Düsseldorf zu gehen und das Kollektiv The Leisure Society zu gründen, die Muße-Gesellschaft. Das war 1967. Im Jahr danach hatten wir erste Produkte. Das Ganze spielte sich in einer Gartenlaube an der Derendorfer Straße ab. Die hatten wir für 100 Mark gemietet. Der dritte Mann war der wichtigste, unser Daniel Düsentrieb, ein autodidaktischer Elektroniker: Achim Becker, der ist leider verstorben.

Was stellten Sie denn her?

Cailloux Stroboskope. Lichteffekte. Wobei das gar nicht unser Plan gewesen war.

Sondern?

Cailloux Es bahnte sich ein Kulturbruch an, die Jugendrevolte, das spürte man. Wir wollten mitmischen beim beginnenden Konzertbetrieb, bei diesem Aufbruch, der sehr viel mit Musik zu tun hatte. Unsere erste Idee war, ein Lokal aufzumachen, einen grünen Club. In einer Riesenhalle mit echten Bäumen, kleinen Wäldern, Wiesen und Bächen, die da durchfließen. Das aber als Tanzlokal.

Herrlich.

Cailloux Gibt’s aber bis heute nicht. Für den Club haben wir erstmal die technischen Ideen entwickelt. Die verselbständigten sich bald, und eines Abends in Essen...

Sie spielen auf die Internationalen Sonntage 1968 in der Grugahalle an?

Cailloux Wir machten in Essen die Lightshow für Frank Zappa. Das war eine ganz entscheidende Nacht in Deutschland, die Geburt des Underground, einer neuen Freiheit. Von da an sind wir bestürmt worden.

Was genau haben Sie in Essen gemacht?

Cailloux Einen Riesenblitz, der die ganze Halle erschütterte, eine Supernova im Ruhrgebiet. Der war so teuer zu bauen, dass es uns fast das Genick gebrochen hätte. Das Aggregat war groß wie ein Kühlschrank. Außerdem flüssige Öle, die als farbige Blasen auf Leinwänden aufstiegen, sich miteinander verbanden und knallbunt aufzuckten. Psychedelische Projektionen.

Wie ging es weiter?

Cailloux Die Aufträge wurden größer, wir mieteten ein Haus in der Yorckstraße. Unten Werkstatt, oben Büros und Showroom.

Wer hat bei Ihnen bestellt?

Cailloux Es fing an mit Theatern und Opern. Die haben ihr Lichtequipment ergänzt um das, was wir gebaut haben. Dann Clubs und Diskotheken. Außerdem Konzertveranstalter. Charles Wilp hat uns früh entdeckt. Für das Modegeschäft Selbach am Jungfernstieg in Hamburg haben wir den ganzen Laden zu einem Kunstwerk umgebaut mit Licht und Technik. So begannen wir, kommerzieller zu werden. Das führte natürlich zu Spannungen. Wie waren ja ein Kollektiv, wir haben uns das gleiche Gehalt gezahlt. Teilemann und Söhne ging bei drei bis fünf Mann, bei 23 ging das aber nicht mehr.

Sie waren 23 Leute?

Cailloux Offiziell angestellt waren drei, der Rest waren Hilfskräfte, die informell rankamen und bezahlt wurden. Viele Kunststudenten, Beuys-Schüler wie Stephan Runge und Chris Kohlhöfel, dessen Frau später den Ratinger Hof machte. Die löteten Maschinen zusammen. Es hatte als Hippie-Business angefangen, und je mehr Geld kam, desto schwieriger wurde es. Es war nicht die Zeit, in der man als junger Mensch eine Firma haben wollte.

Aber erfunden haben Sie das Stroboskop nicht.

Cailloux Nein. Ähnliche Geräte gab es etwa bei der Motorradreparatur, um die Speichenabstände festzustellen. Und es gab im Flugverkehr die Blitze auf der Landebahn. Für die Grugahalle haben wie so eine Landebahn-Blitzröhre benutzt, sehr teuer. Unsere Leistung war, das intuitiv herzustellen. Die Anregung kam aus der Kunst. Wir waren 1965 in Schloss Morsbroich in einer Ausstellung mit US-Gegenwartskunst gewesen. Da stand in irgendeiner Ecke ein kleines Stroboskop. Das blitzte nur witzig vor sich hin. Da dachten wir: Was ist das denn? Wir haben geahnt, was damit möglich ist.

Ihr Kniff war die Verwendung in Diskos?

Cailloux Das war aus Amerika schon rübergeschwappt. Man wusste, dass Velvet Underground so etwas benutzten. Aber die Informationsdichte war noch nicht so hoch. Wir hörten nur, dass auch der „Electric Circus“ in New York das einsetzte.

Sie bauten etwas nach, von dem sie nur eine vage Ahnung hatten?

Cailloux Achim, unser Elektroniker, hat es mit trial and error über ein Jahr hinweg herzustellen versucht. Er folgte nur seinem Bastelinstinkt: Wie kann man Lichtblitze in möglichst schneller Folge als Reiz attraktiv machen? Das hat viel Geld gekostet. Wir besorgten ihm Bauteile bei Elektro Rademacher. Die Teile schmiss er hinter sich, wenn die nicht passten. In der Wohnung fiepte es überall.

Als es klappte, wie fühlten Sie sich?

Cailloux Rauschhaft. Als das erste richtig perfekte Gerät in der Gartenlaube lief, haben wir unsere Haare und Hände in den Blitzen wirbeln lassen. Wir wussten, dass das ein Reiz ist, der geliebt werden wird.

Sie gingen bald nach Hamburg.

Cailloux Ich hatte mich dort verliebt. Ich war oft dort, weil wir inzwischen eine Filiale eröffnet hatten. Die übernahm ich. Es ging insgesamt über fünf Jahre. Danach war es nervlich nicht mehr möglich. Es gab eine große Lustlosigkeit für geschäftliche Abläufe.

Sind Sie reich geworden?

Cailloux Natürlich nicht. So ein Scheiß! Im „Spiegel“ las ich über mich, bei ihm ist nicht viel Geld hängen geblieben. In der FAZ-Kritik des „Amerikanischen Sohns“ stand, der ist unverschämt reich geworden. Verrückt. Die Wahrheit liegt nicht mal in der Mitte. Wir hatten ja keine Ahnung, und das Geld ging, wie es kam, auch wieder raus. Wir haben viel für Laser ausgegeben. Das war das nächste große Ding. Einen kauften wir in Amerika, um damit rumzuspielen. Die kosteten sechsstellige Summen. Ich bin da immerhin nicht ärmer rausgegangen.

Vielen Dank, Herr Cailloux.