Neues Projekt des Forum Freies Theater für junge Leute : Beim Audiowalk „Avatare“ wird die Stadt zum Computerspiel

Beim Audiowalk "Avatare" helfen Kopfhörer und MP3-Player dabei, in eine andere Welt abzutauchen. Foto: FFT/Forum Freies Theater

Düsseldorf Was wäre, wenn wir alle Teil eines Spiels wären, so wie Avatare in Computer-Games? Das ist die Ausgangsfrage eines performativen Audiowalks des Künstlerduos Elbers/Zhukov. Passenderweise haben die beiden ihren Spaziergang auch gleich „Avatare“ genannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Treffpunkt Theatermuseum. Die Generalprobe steht an. Jetzt wird sich zeigen, ob die langen Vorbereitungen der vergangenen Wochen und Monate auf den Punkt gelingen. Schon seit 2005 erarbeiten Stefanie Elbers und Oleg Zhukov mit Jugendlichen gemeinsam außergewöhnliche Aufführungsformate. Dabei verdichten sie Sprache, Tanz und Klang zu einer Performance. Mit „Avatare“ setzen die beiden für das Forum Freies Theater (FFT) ihre erfolgreiche Arbeit mit und für junge Menschen fort. „Wir haben oft Jungen und Mädchen dabei, die mehrere Projekte mit uns umsetzen“, gibt Oleg Zhukov einen ersten Einblick in ihr Wirken und ergänzt: „Diesmal ist es eine sehr homogene Gruppe, da alle gleich alt und ganz neu dabei sind.“ Das sei ein Vorteil, ist der Künstler überzeugt, weil auf diese Weise der Erfahrungs- und Wissensschatz der Schüler/-innen auf einem vergleichbaren Niveau liegt.

Elbers und Zhukov entwickelten „Avatare“ gemeinsam mit den Jugendlichen – ausgehend von ihren Lebenswelten. Spielerisch sollte es sein, eine sanfte Führung geben und gleichzeitig Raum für Beobachtungen lassen. Impulsgeber waren Fragen wie: Was wäre, wenn wir als Kopie oder Entwurf unseres Selbst – denn genau das ist ein Avatar – unterwegs wären? Wer würde uns programmieren und steuern?

So entstand die Idee eines Audiowalks, der einem Computer-Game nachempfunden ist. Start- und Zielpunkt ist das Theatermuseum. Es unterstützt die Performance als Kooperationspartner. Den Spaziergang können immer zwei junge Menschen ab 12 Jahren unternehmen. Dafür bekommen sie Kopfhörer auf die Ohren und einen kleinen MP3-Player in die Hand.

Vom ersten Moment an tauchen sie ein in eine andere Welt, werden gewissermaßen selbst zum Avatar, der Anleitungen und Aufgaben bekommt. Der Audiowalk führt durch den Hofgarten und angrenzende Straßen. Immer wieder tauchen versteckte Hinweise auf, wie es weitergeht, mal als Symbole oder Codes, mal als menschliche Wesen. Und nie kann man sich sicher sein, ob nicht auch Passanten Teil des Spiels sind.

„Avatare“ ist eine spannende audiovisuelle Reise, die den Teilnehmern verdeutlicht, wie schnell sie fremdbestimmt sein können und sich dadurch in ihrem Handeln beeinflussen lassen. Beispielsweise, wenn sich fast wie von selbst der Geh-Rhythmus den Klängen aus dem Kopfhörer anpasst. Äußere Geräusche sind ausgeblendet, allein die Stimmen der jungen Performer, die ihre eigenen Texte zu angenehmen Sounds sprechen, dringen ans Ohr. Das verändert die Wahrnehmung und den Blick: auf die Stadt, die Menschen und am Ende auch auf sich selbst.

Der performative Autiowalk ist Teil des vom FFT seit Ende 2020 gelebten Konzepts des „Theaters ohne Haus“, bis der neue Standort am Konrad-Adenauer-Platz bezugsfertig ist. Bespielt wird der öffentliche Raum und die Stadt wird zur Bühne.