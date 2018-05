Gastro-Tipp: Bei freundlichen Griechen zu Gast

Düsseldorf Im Restaurant "Brot & Olive" wird eine ehrliche griechische Küche geboten. Gastfreundschaft wird großgeschrieben.

Das Lokal Kaisereck war viele Jahre ein Treffpunkt im Stadtteil Unterrath. Vereine und Verbände nutzten die Gaststätte als Versammlungsort, Gruppen trafen sich an der Kegelbahn. Dann schloss das Kaisereck und damit auch die Kegelbahn und der Saal. Lange blieben aber die Räume nicht leer. Mit dem Restaurant "Brot und Olive" ist ein Grieche eingezogen und hat die Kneipe in eine gemütliche Gaststube verwandelt. Dabei wird weitestgehend auf die für solche Lokale gerne verwendeten "typisch" griechischen Dekorationsartikel wie Fischernetze, Tonamphoren und Plastiksäulen verzichtet. Das Restaurant ist somit zwar schlicht, aber ansprechend eingerichtet.

Typisch ist die Gastfreundschaft. Schon bei der Reservierung am Telefon wird der Gast sehr freundlich begrüßt und beim Betreten des Restaurants so aufmerksam behandelt, als sei er ein langjähriger Stammgast. Und dass er das vielleicht auch wird, ist wahrscheinlich, denn im "Brot und Olive" wird eine ehrliche griechische Küche zu angemessenen Preisen und mit großen Portionen serviert. Da muss manch' ein Gast schon einmal passen. Das ist aber nicht schlimm, denn man kann sich die Essensreste einpacken lassen. "Das schmeckt am nächsten Tag auch noch sehr gut", sagt Konstantina Agorido. Sie ist die Mutter von der Inhaberin des familiengeführten Unternehmens.

Anfahrt mit ÖPNV An der Haltestelle Elsässer Straße halten die Bahnen 705 und 707. An der Haltestelle Eckenerstraße zudem die Busse 730, 760, 807 und 810.

Zu denen gehören Klassiker wie Moussaka, ein Auflauf mit Hackfleisch, Aubergine und Kartoffeln, mit Tsatsiki, Feta und Salat (13,90 Euro) und Gyros mit Tsatsiki, Pommes und Salat (10,90 Euro), wobei das Fleisch knusprig gegrillt, aber dennoch schön saftig ist. Pommes waren beim Testbesuch aus, so dass wir bei unserem Testbesuch in den Genuss der leckeren Scheibenkartoffeln kamen.

Angeboten werden auch viele Speisen mit Lamm, wie ein Lammsteak in Rosmarinsoße (18,90 Euro) oder Lammfilets mit gebratenen Champignons (23,90 Euro), aber auch Gerichte mit Fisch oder Meeresfrüchten. Muscheln in Tomatenknoblauchsauce als Vorspeise kosten zum Beispiel 7,90 Euro, gebratene Sardellen mit Pommes und Salat 10,90 Euro. Die Speisekarte ist sehr fleischlastig, es gibt auch einige vegetarische Gerichte wie Nudeln mit mediterranem Gemüse und Feta (8,90 Euro) oder Salat mit in Teigmantel gebratenen Ziegenkäse, der in einer knusprigen Hülle, aber mit schön weichen Inhalt serviert wird (10,90 Euro). Zusätzlich zu der umfangreichen Speisekarte findet der Gast noch weitere Gerichte auf einer wechselnden Wochenkarte.