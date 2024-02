Zickenkrieg im Düsseldorfer Theater an der Kö Désirée Nick in Hochform

So vermischen sich immer mal wieder die Ereignisse am Filmset von „Baby Jane“ 1962 und heute im Theater an der Kö. Die Anspielungen auf das RTL-Dschungelcamp – ein TV-Format, in dem Renzi und Nick mitwirkten – mochten dabei noch beim Publikum ankommen. Weil selbst diejenigen, die diese Reality-Show nicht ansehen, zumindest davon gehört haben. Anders verhält es sich mit den Verweisen auf das Filmgeschäft und die schwierigen Dreharbeiten von „What ever happened to Baby Jane?“. Regisseur Robert Aldrich war bei Studioboss Jack L. Warner mit seinem Vorschlag abgeblitzt, Davis und Crawford für die Hauptrollen in seinem Psycho-Drama um den ehemaligen Kinderstar Jane und deren im Rollstuhl sitzende Schwester Blanche zu besetzen. Warner soll mit dem Satz abgewinkt haben: „Wer will schon einen Film sehen mit zwei abgetakelten alten Schachteln?“.