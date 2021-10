Barbara Schöneberger kommt nach Düsseldorf : „Ich biete ja reichlich Angriffsfläche“

Barbara Schöneberger tourt derzeit mit „Alles Gute und so weiter“. Foto: Benno Kraehahn

Interview Düsseldorf Geplant war das Konzert von Barbara Schöneberger für 2020. Dann kam der Lockdown. Am Freitag tritt die Entertainerin nun mit „Alles Gute und so weiter“ in der Tonhalle auf. Hier plaudert sie über ihre Lust auf die Bühne, ihr Publikum.