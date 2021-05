Tanzen für Kinder : Rheinoper bietet wieder Ballettunterricht

Düsseldorf In der Ballettschule des Rheinopern-Balletts lernen Schülerinnen und Schüler in vier Altersgruppen von erfahrenen Tanzpädagogen klassisch-akademisches Ballett, moderne Tanztechnik und Charaktertanz.

Im Vermittlungsprogramm des Balletts am Rhein ist Ballettunterricht unter der Leitung des Ballettmeisters und -pädagogen Damiano Pettenella ein wesentlicher Bestandteil. Als Konstante in pandemiebedingten Unterbrechungen vieler Routinen und als Gegengewicht zum Wegfall von Sportunterricht und sonstigen Aktivitäten hat Ballettunterricht für viele Kinder und Eltern einen besonders hohen Stellenwert eingenommen, obwohl er derzeit nicht als Präsenzunterricht durchgeführt werden kann.

Einige wenige Plätze sind jetzt in der Ballettschule des Ballett am Rhein neu zu besetzen. Für tanzinteressierte Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2014 besteht bis zum 31. Mai die Möglichkeit, sich in einem digitalen Aufnahmeverfahren um einen freien Platz zu bewerben.

In der Ballettschule des Balletts am Rhein lernen die Schülerinnen und Schüler in vier nach Alter gestaffelten Gruppen von erfahrenen Tanzpädagoginnen und -pädagogen klassisch-akademisches Ballett, moderne Tanztechnik und Charaktertanz. Dieses Angebot kann in der Altersgruppe von sieben bis13 Jahren individuell ergänzt werden durch Hip-Hop-Unterricht. Kinder und Jugendliche sollen hier erste Tanzerfahrungen und eine solide Vorausbildung mitnehmen, die auch eine exzellente Basis für die Aufnahme in eine der renommierten klassischen oder modernen Ballett- und Tanzakademien bietet.