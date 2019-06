Brice Asnar : Tänzer wird Choreograf

Info

Vita Brice Asnar beginnt mit zehn Jahren an der Schule des Ballet National de Marseille, mit 16 wird er Stipendiat am Royal Ballet in London. Es folgen Engagements in Leeds, Bordeaux und Karlsruhe. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er am Ballett am Rhein.

Premiere „Young Moves“ gibt es am 5., 9. und 13. Juli um

19.30 Uhr zu sehen sowie am 7. Juli um 18.30 Uhr.