Kubanische Tanzshow : „Ballet Revolutión“ erntet Standing Ovations

Saltos, Spagat und Pirouetten – die 19 Tänzer von „Ballet Revolutión“ beeindrucken mit Rhythmusgefühl und enormer Wendigkeit. Foto: Johan Persson

Düsseldorf Das kubanische Tanzensemble feierte Premiere in Düsseldorf und bietet Zuschauern einen modernen Mix aus verschiedenen Tanzstilen.

Für diese Show könnte es wahrscheinlich wirklich keinen geeigneteren Auftaktsong geben als „Havana“ von Camila Cabello und Young Thug. In Paaren haben sich die Tänzer zusammengefunden und bewegen sich – mal eng umschlungen, mal im Mob – über die Bühne im Düsseldorfer Capitol. Mit Salsa-Schritten und Hebefiguren wird das Publikum auf einen grandiosen Abend eingestimmt.

Gerade dieser Mix aus verschiedenen Stilen macht die kubanische Tanzshow „Ballet Revolutión“ aus: Dabei trifft moderner Tanz auf Ballett, traditionellen Tanz und Street Dance. Über 850.000 Zuschauer haben die Show seit 2011 live gesehen. Nach fünf Tourneen – von Europa bis Australien – kehrt das Ensemble in diesem Winter zurück nach Deutschland.

Info Es gibt noch mehrere Shows im Umkreis Termine Die Gruppe ist im Düsseldorfer Capitol Theater noch bis zum 12. Januar zu sehen. Im Kölner Musical-Dome findet „Ballet Revolución“ vom 4. bis zum 9. Februar statt und im Essener Colosseum tritt das Ensemble vom 18. bis zum 23. Februar auf. Tickets Ab 29.90 Euro in der örtlichen Ticketzentrale oder online unter www.westticket.de/rp-tickets/.

Ob in Nachtclubs, im Karneval, in Menschenmengen oder bei religiösen Ritualen, der Tanz ist in Kuba so tief verwurzelt wie in kaum einem anderen Land. Und auch wenn „Ballet Revolutión“ keine zusammenhängende Geschichte erzählt und jedes Lied für sich steht, ist doch unverkennbar, dass die Show aus Kuba kommt. Die Choreografien sind allesamt getragen von tänzerischen Flirts, von Rhythmusgefühl und Sexappeal der 19 Tänzer. Voller Körperspannung bewegen sie sich über die Bühne, sind nahtlos aufeinander abgestimmt in Sprüngen wie auch Rufen.

Begleitet wird die Tanzshow von einer siebenköpfigen Live-Band mit Bass, Trompete, Percussion, Gitarre, Schlagzeug – und besonders erwähnenswert – zwei Sängern. Mit ihren souligen Stimmen sind sie nicht nur in der Lage, kubanische Songs stilecht zu performen, sondern schaffen es auch, internationale Hits wie beispielsweise „Shallow“ von Bradley Cooper und Lady Gaga mit einer eigenen Note zu interpretieren. Während die Band im hinteren Teil der Bühne – hinter einem transparenten Vorhang – gelegentlich mit Lichtkegeln in Szene gesetzt wird, entfesselt sich vor ihnen die überbordende Energie der jungen Tänzer.

In manch einer Choreografie bilden sie Formationen so flüssig, dass sie in ihren glitzernden Kostümen wie funkelnde Steine in einem Kaleidoskop aussehen. Designed wurden die Kostüme von Jorge González, der als Catwalk-Trainer bei der TV-Sendung „Germany`s next Topmodel“ und Juror bei der Tanz-Show „Let`s Dance“ bekannt wurde. Seine Werke sind dominiert von kräftigen Farben, experimentellen Outcuts, Pailletten und Strass. Sie fügen sich in die Gesamtposition der Show mit ein. Beispielsweise beim Song „Mi Gente“ unterstreichen etwa bunte Pumphosen die Hip-Hop-Moves der Gruppe.

Für andere Songs hat Jorge González eng anliegende Overalls oder für die Tänzerinnen hauchdünne Negligees aus Spitze designed. Sie stellen die durchtrainierten Körper in Szene – mit nackter Haut wird an diesem Abend nicht gegeizt.

Energetische Stücke wie „Viva la Vida“ von Coldplay wechseln sich mit ruhigen Choreografien ab, bei denen der Tanz in Lichtkegeln auf dramatische Weise in Szene gesetzt wird. Gerade diese Stücke zeichnen sich durch einen großen Ballettanteil aus. Dann schweben Tänzerinnen im Spagat von ihrem Tanzpartner getragen über die Bühne, springen scheinbar aus dem Nichts in Posen, á la „Dirty Dancing“ und unterstreichen ihre Bewegungen auch mit schauspielerischem Talent.

Herausragend: Ein tanzendes Duett zum Song „Hello“ der britischen Sängerin Adele. Dem Tanzpaar gelingt es, die Geschichte und Zerrissenheit zweier Liebenden so authentisch rüberzubringen, dass es dafür mächtigen und berechtigt langen Zwischenapplaus erntet.

Überhaupt merkt man den Tänzern ihre Vertrautheit und Freude beim Tanz an. Die Proben für die Show haben vergangenes Jahr im Oktober in Havanna begonnen. In „Ballet Revolución“ überträgt sich das kubanische Körper- und Bewegungsgefühl – zum Ende der Premiere wird das mit Standing Ovations und zwei Zugaben belohnt.