Doppellesung im Heine Haus : „Wir beneiden uns gegenseitig“

Das Autorenehepaar aus Österreich: Monika Helfer und Michael Köhlmeier. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Interview Düsseldorf Monika Helfer und Michael Köhlmeier sind Bestsellerautoren aus Österreich, haben mit „Löwenherz“ und „Matou“ neue Romane veröffentlicht und sind seit mehr als 40 Jahren ein Ehepaar. Auch über ihre „Schreib-Manufaktur“ werden sie bei ihrer Lesung im Heine Haus berichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Das kennt man auch als Journalist: Wenn eigene Texte von Kollegen gegengelesen werden, können manchmal heikle, wenigstens angespannte Situationen entstehen. Weil man gelegentlich Kritik persönlich nimmt. Wie ist das dann bei literarischen Texten und noch dazu bei einem Ehepaar?

MonikA HElfer Ich antworte nur auf Fragen, die mir passen. Kritik nehme ich immer persönlich. Kritisiert mich mein Mann, nehme ich das sehr ernst, weil ich weiß, dass er nur das Beste will. Komme ich in seinen Texten vor, amüsiert mich das.

Info Die Lesung Monika Helfer und Michael Köhlmeier, 22. März, 19:30 Uhr; Autorenlesung in der Reihe Neue Deutsche Literatur. Eintritt zehn Euro; ermäßigt acht Euro; es gilt bei einem Besuch weiterhin die 2G+Regel. Der Ort Heine Haus, Bolkerstraße 53 40213 Düsseldorf; Tel. 0211-3112522 Die Bücher In „Löwenherz“ (Hanser, 192 Seiten, 20 Euro) erinnert sich Monika Helfer an ihren Bruder Richard und zeichnet ein berührendes Porträt, in einer präzisen Sprache. „Matou“ (Hanser, 192 Seiten, 20 Euro), der neue Roman von Michael Köhlmeier ist voller Sprachwitz eine Liebeserklärung an Mensch und Tier.

Haben Sie Rituale der Textkritik? Etwa: Was darf gesagt werden, was nicht? Wird über Texte am Abend im Wohnzimmer gesprochen, bei Spaziergängen oder am Schreibtisch?

MichaeL KÖHLMEIER Natürlich sprechen wir über unsere Arbeit. Kinder, Enkel, Arbeit, Weltpolitik. Manchmal verweben sich diese vier. Wir lesen uns gegenseitig vor, Monika mailt mir ein paar Seiten nach unten, ich ihr ein paar nach oben. Wenn Monika über mich schreibt, das heißt, wenn ich in einem ihrer Texte vorkomme … dann bin ich eine literarische Figur, und sie hat jede Freiheit.

Frau Helfer, mit „Löwenherz“ haben Sie Ihre große, literarisierte Familientrilogie abgeschlossen. Diesmal geht es um ihren Bruder, der sich mit 30 Jahren das Leben nahm. Bedarf es dazu auch Mut, das Leben der Familie zu erzählen, wenn auch in literarischer Form?

Helfer Wenn man erst einmal über das Seil gesprungen ist, weiß man, dass es funktionieren kann. Natürlich war Michael einverstanden, als Echter und als Fiktionaler aufzutreten.

Bedurfte es der Absprache, dass auch Ihr Mann quasi als literarische Figur seinen Auftritt hat, da er Ihren Bruder gut kannte?

Helfer Wir fragen uns gegenseitig nicht, ob wir etwas dürfen. Ich weiß, dass sich Michael freut, wenn er in meinen Texten vorkommt, egal wie. Ich glaube, wenn ich einen bösen Kerl aus ihm mache, würde er sich besonders freuen.

Köhlmeier Umgekehrt ist auch gefahren.

Wie haben Sie denn die Familiengeschichte Ihrer Frau wahrgenommen, die Sie teilweise selbst miterlebt haben? – diesmal aus der Perspektive Ihrer Frau erzählt und in der Sprache der Literatur?

Köhlmeier Ich habe Monikas Bruder Richard sehr gut gekannt, wir waren Freunde in einer Zeit des Vagabundierens. Ich war hingerissen von ihm, von seiner Sicht auf das Leben, er hat mich angesteckt: Nichts zählt, nur der Augenblick. Diese Seite an ihm habe ich vielleicht besser gekannt als Monika. Darum bin ich in ihrem Roman ein Gewährsmann.

Helfer Ohne die Gewährsleute hätte ich die Romane nicht schreiben können. In Die „Bagage“ meine Tante, in „Vati“ meine Stiefmutter, in „Löwenherz“ mein Mann Michael. Außerdem, finde ich, ist es ein interessantes Spiel mit dem Genre Reportage.

Herr Köhlmeier, auch Sie haben einmal die Geschichte Ihrer Familie in literarisch verwandelter Form erzählt: In der „Idylle mit ertrinkendem Hund“ deuten Sie den Unfalltod ihrer damals 21-jährigen Tochter Paula an, die selbst schon eine erfolgreiche Autorin gewesen ist. Haben Sie darüber sich auch miteinander intensiv verständigen müssen?

Köhlmeier Was heißt verständigen? Da waren wir eins … unsere ganze Familie.

Ihr neues Buch „Matou“ erzählt das Leben und Denken einer selbstbewussten Katze, die belesen ist, mit ihrer Kralle schreiben kann und entlarvend auf die Welt und das Leben der Menschen blickt. Hat Matou in diesem Sinne auch etwas vom Schelmen, wie wir ihn in der europäischen Literatur ja reichlich kennen?

Köhlmeier Warum ist der Schelm so beliebt? Weil er naiv ist. Oder naiv tut. Der Narr darf alles sagen. Er darf unkorrekt sein. Muss er sogar. Die heutigen Literaturpolizisten werden den Narren abschaffen. Sie wollen es. Der Narr ist immer ein bisschen böse, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. Ein Tier darf sagen, was es will. Tiere haben keine Moral, und korrekt sind sie schon gar nicht. Das hat mir gefallen.

Würden Sie, liebe Frau Helfer, lieber Herr Köhlmeier, sagen, dass auch Richard, dem die Wirklichkeit offenbar nie genug gewesen ist, etwas von einem Schelmen hatte?

Helfer Richard war ein Schelm wie Michael ein Schelm ist, deshalb haben sich die beiden so gut verstanden.

Köhlmeier Da bin ich mir nicht sicher, ob Richard ein Schelm war. Eigentlich nein. Der Schelm hat ja eine Aufgabe, er setzt sich ein gesellschaftliches Ziel. Er will aufklären mit Naivität. Richard war ein reines Kind Gottes. Eines seiner Lieblingsbücher war Eichendorffs „Taugenichts“. Warum wohl?

Noch eine kleine, oberflächliche Beobachtung: Ihre Romane sind kaum dicker als 200 Seiten, während das Buch Ihres Mannes wieder fast 1000 Seiten zählt. Ich kenne Autoren etwa von Novellen, die mit Neid auf Prosa-Langstreckenläufer schauen. Gibt es das eigentlich auch bei Ihnen?