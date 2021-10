Thomas Stricker im Weltkunstzimmer : Der Bildhauer gestaltet die Gesellschaft

Thomas Stricker baut soziale Plastiken in Namibia: Die Retrospektive des Meisterschülers von Klaus Rinke läuft im Weltkunstzimmer noch bis Sonntag.

Das Weltkunstzimmer in den morbiden Räumen an der Ronsdorfer Straße ist das richtige Milieu, um Thomas Strickers globale Infrastrukturprojekte vorzustellen. Zwei Jahre jünger als der inzwischen verstorbene Christoph Schlingensief, brachte er kein Operndorf ins westafrikanische Burkina Faso , aber einen ständig wachsenden Schulgarten mit Klassenräumen und Kinderheim ins Township Kalkfeld in Namibia . Sogar eine Kompostieranlage als Kunstprojekt realisierte er in Mexiko City.

Seine Arbeiten entstehen weltweit. Er liebt fremde Orte, versucht die Nomaden aller Länder zu verstehen, vermittelt zwischen Kunst und Entwicklungshilfe und bezieht Fremde als Freunde und Mitproduzenten in den Schaffensprozess ein. 1994 war er erstmals in der Mongolei, auf der Suche nach dem Anderen. Nun kaufte er in einem Mongolei-Shop in Bonn eine mongolische Jurte, auf deren Gitterstäben er 120 Fotos mit Menschen aus Namibia heftet. Seit 2007 sammelt er für das dortige Schulprojekt Gelder und fährt regelmäßig hin, um inzwischen 500 Kindern täglich ein Essen zu bieten, das von ehrenamtlichen Helfern gekocht wird. Die Fotos zeigen die innige Verbundenheit des Künstlers und seiner Frau mit dem Dorf. Er sagt: „Es ist eine Freude, dass mittlerweile in der ganzen Location kleine Gärten entstanden sind, die das Township auch visuell verändern.“