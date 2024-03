Kulturprogramm zur UEFA EURO 2024 Von haarigen Männerbeinen und Spitzenschuhen

Ab dem 19. April werden in vier Ausstellungsräumen und dem angrenzenden Flur rund 120 Stücke präsentiert: Kostüme aus dem eigenen Bestand, Bewegtbildfotografien, Trikots, Sammelbilder, Kostümentwürfe, Autogrammkarten und Riso-Drucke. Im Fokus stehe dabei die Abbildung von Körpern in Bewegung und die Bewegtbildfotografie mit all ihren Eigenheiten, sagt Museumsleiter Sascha Förster. „Es geht bei uns auch darum, bewusst bei beiden Sportarten den Blick auf die Fotografien als Fotografien zu werfen. Das gilt für Fußball und darstellende Künste glaube ich gleichermaßen, dass man sie oft nur als Dokumente betrachtet.“ Die eigene ästhetische Qualität der Kunstwerke falle oft hintenüber und soll in der Ausstellung gewürdigt werden. Zu gleichen Anteilen sollen die beiden Sportdisziplinen Platz im Theatermuseum finden, sagt Förster. Sowohl die Ballett- wie auch die Fortuna-Fotografien würden dabei mehrere Jahrzehnte abbilden und die damit verbundene fototechnische Entwicklung. Die meisten Fotografien seien von Eduard Straub. Das Fortuna-Material werde vom Vereinsarchiv selbst und dem Stadtarchiv sowie vom Fotografen Freddy Scheidemann gestellt. Viele Arbeiten im Bereich Ballett stammen vom Fotografen der Oper am Rhein Daniel Senzek.