Mario Persico in der Galerie Tedden : Diese Kunst packt den Stier bei den Hörnern

„Paar mit Vogel“ von Mario Persico. Foto: Martin Bochynek Foto: Martin Bochynek

Düsseldorf Der 90 Jahre alte Italiener Mario Persico präsentiert eine fulminante Ausstellung in der Galerie Tedden. Die Nähe zu Max Ernst ist evident.

Schon die Einladungskarte ist überraschend. Da würgt eine männliche Figur mit gestreifter Hose und violetter Kapuzenjacke eine Frau im langen Kleid, während sie ihn mit ihren Krallen-Zehen kneift. Eine Bombe schießt in sein Hinterteil. Ein absurdes Gestikulieren begleitet diesen Geschlechterkampf. Es ist die erste Ausstellung des Intellektuellen und Jarry-Freundes Mario Persico in Düsseldorf. Und sie ist von erstaunlicher Vitalität, umso mehr, als der einstige Lehrer am Liceo Artistico in Neapel inzwischen 90 Jahre alt ist und aus seiner kleinen Wohnung im vierten Stock in Neapel nicht mehr auf die Straße kommt, weil der Aufzug fehlt.

Eine merkwürdige Mischung aus scheinbarer Naivität und Erzählfreude, aber auch Würgegriffen und kleinen Bomben ist da zu sehen. Die Körperlichkeit bis hin zu einer exzessiven Erotik spielt eine große Rolle. Die Verbindungen zu Max Ernst, zu den Surrealisten, zur Pariser Kunstszene seit den 1950er Jahren ist evident. Das alles wird in Collagen und gemalten abgehandelt, zuweilen auch nur mit kleinen Stöckchen und Stäben wie beim Marionettenspiel. Ausgelassen wirkt alles, doch überall warten die Stricke und Fallstricke.

Die Ausstellung in der bei Künstlern beliebten Galerie Tedden kommt durch Martin Bochyneck und Susanne Ristow zustande, die mit ihrem Verein Capribatterie für den Kulturtransfer von Neapel nach Düsseldorf werben. Persico steht in der Tradition der Commedia dell'arte und des französischen Surrealismus. Seine Kunst ist ambivalent, voller Poesie und einer erfrischenden Freude am Spiel mit Masken, Verkleidungen und Grotesken. Das könnte eine Blutzufuhr für die hiesige Szene mit sich bringen, die eher mit sich selbst beschäftigt ist.

So zeigt er etwa junge Stierspringer, wie es sie schon in der minoischen Tradition auf den Fresken von Knossos gab: Mit einem Salto rückwärts schwingen sich Figuren auf einen Stier, fassen ihn bei den Hörnern und landen, sofern alle gut geht, wohlbehalten auf dem Boden. Persico malt das Tier als Monster, mit Hörnern wie Säbel und einem Schwert im Maul, kann doch der Sprung beim Mondschein im Salto mortale enden.

„Mario ist zwei Jahre älter als Gerhard Richter, aber an die Stelle chirurgischer Kälte setzt er das ausufernde fantastische Angebot. Er verkörpert den altgriechischen Untergrund der europäischen Kultur. Er gehört zu einer Gruppierung, die auf dem Nährboden von Dada, Duchamp und dem Provokationsdramatiker Alfred Jarry Modelle für eine neue Gesellschaft propagiert“, so Bochyneck. In der Galerie Tedden wirbeln kopulationsfreudige Figuren, aber auch konstruktivistische und geometrische Elemente sowie menschenähnliche Organismus durcheinander. Ein unerschöpflicher Bilderkosmos ist es.