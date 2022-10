Düsseldorfer Couturier Hanns Friedrichs : Ausstellung in Hagen ehrt den „Dior vom Rhein“

Düsseldorf /Hagen Vor zehn Jahren starb Düsseldorfs schillernder Modepapst. Sein erstes Atelier hatte Hanns Friedrichs in Hagen. Dort wird jetzt sein Lebenswerk gewürdigt.

Mit der liebevoll aufbereiteten Ausstellung „Ich mache keine Mode, ich ziehe Frauen an“, ehrt das Emil Schumacher Museum in Hagen den Couturier Hanns Friedrichs. In Hagen eröffnete er 1949 sein erstes Atelier, das er bis 1999 betrieb. Ab 1950 zog es ihn nach Düsseldorf, wo er mit spektakulären Modeschauen bald als „Dior vom Rhein“ gefeiert wurde. Gut betuchte Damen aus Gesellschaft und Geschäftswelt gingen in seinem Atelier am Jürgensplatz ein und aus, fast alle wurden ihm zu Freundinnen, bis zu seinem Tod 2012.