Fotos Düsseldorf - in dieser Ausstellung darf man Tony Craggs Kunst anfassen

Aus „Anfassen streng verboten!“ wird „Bitte berühren!“ (Please touch!). Bildhauer Tony Cragg (74) und der Düsseldorfer Kunstpalast brechen mit einem ehernen Museumsgesetz. Bei der an diesem Donnerstag öffnenden neue Ausstellung „Please touch!“ ist der Name Programm und Anfassen erlaubt. Hier steht Cragg in seiner Skulptur „Secretions“.