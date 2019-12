Ausstellung im Kunstverein in Düsseldorf : Germanias langer Schatten

Hedda Schattanik, Roman Szczesny und Alex Wissel (v.l.) in den Ausstellungsräumen des Kunstvereins. Foto: Endermann, Andreas (end)

Neben den Düsseldorfer Förderpreisträgern Alex Wissel und Hedda Schattanik stellt Roman Szczesny im Kunstverein aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bertram Müller

Da sage noch einer, junge Kunst schere sich nicht um Gegenwart! Hedda Schattanik, Roman Szczesny und Alex Wissel jedenfalls schauen genau hin: auf die Sehnsucht nach Aufbruch ebenso wie auf Germanias langen Schatten, der sich über unsere Gesellschaft legt. Im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen stellen die beiden Düsseldorfer Förderpreisträger für bildende Kunst, Wissel und Schattanik, zurzeit neueste Werke vor, Schattanik zusammen mit Roman Szczesny. Alle drei sind aus der Düsseldorfer Akademie hervorgegangen. Schattanik studierte unter anderem bei Andreas Gursky, Szczesny bei Marcel Odenbach und Wissel bei Rosemarie Trockel.

Wenn man das weiß, glaubt man es ihren Arbeiten auch anzumerken. Doch längst haben sie sich aus der Schülerrolle befreit.

Info Förderpreisträger und Jahresgaben Öffnungszeiten Die beiden Ausstellungen im Kunstverein (Grabbeplatz 4) sind bis zum 25. Januar 2020 Dienstag bis Sonntag von elf bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt drei Euro. Jahresgaben Gleichzeitig sind bis zum 5. Januar 2020 die Jahresgaben 2019 ausgestellt. Der Erwerb ist Mitgliedern des Kunstvereins vorbehalten. Auch wer erst jetzt in den Verein eintritt, darf Objekte erwerben.

Wissel hat den rechten Saal des Kunstvereins allein gestaltet: mit seiner eigens für diesen Ort entworfenen Installation „Die Pest“. Die Pest, die er meint, ist braun. Es geht um den Nationalismus, der im 19. Jahrhundert Düsseldorf wie München, Berlin und Wien in Gestalt von Künstlerfesten befiel. Diese Feiern waren zum Beispiel im Düsseldorfer Malkasten deshalb eine Attraktion, weil sie Darsteller und Publikum zu sogenannten lebenden Bildern vereinten: starre, heroische Szenen, aus denen nationaler Stolz sprach. Anfangs spiegelten diese Bilder nur die Freude darüber, dass das einst aus 39 kleinen Königreichen bestehende Deutschland zu einer nationalen Identität fand. Später entstanden jene Nationaldenkmale, die heute die neue Rechte für ihre Ziele vereinnahmt.

Auf diese fragwürdige Verlängerung in die Gegenwart spielen jene Pestbeulen an den Wänden an, deren Durchmesser bis zu zwei Meter beträgt. Eine umgedrehte Kopie des Straßenschilds „Grabbeplatz“ in der Mitte des Ausstellungssaals mit dem originalen Zusatz „Christian Dietrich Grabbe (1801-1836). Deutscher Theaterkritiker“ enthält den Passanten manches vor: erstens, dass Grabbe vor allem Schriftsteller war, zweitens, dass der Grabbeplatz seinen Namen 1936 erhielt, an seinem 100. Todestag, und drittens, dass Joseph Goebbels ihn für das „Dritte Reich“ vereinnahmte als „einzig völkischen Visionär seiner Zeit“, als „einzigen Legionär dieser Idee“.

Zeichnungen an den Wänden nehmen unter anderem Bezug auf Wandmalereien der im Zweiten Weltkrieg zerstörten alten Kunsthalle am Grabbeplatz, welche die „Germanenzeit“ als Quelle der Kunst verherrlichten. Mit solchen Mitteln öffnet Wissel den Besuchern die Augen für eine Geschichte, die sich unter Düsseldorfs glänzender Oberfläche verbirgt.

Während er als Dokumentar vor allem auf den Verstand der Betrachter zielt, appellieren Hedda Schattanik und Roman Szczesny im Raum nebenan vor allem an Gefühle und die Fähigkeit zu Assoziationen. Das äußert sich schon in der Abdunklung. Das zentrale Bild des Saals, eine Landschaft mit Vögeln, erstrahlt in grellen Farben, die sich zur Apokalypse verdichten. Schriften sind hineingezeichnet: „wehende Fahne oder Fahne im Wind“, „David gegen Goliath“, und ein „mutiges Kind“ ruft am rechten Bildrand zu Widerstand für eine lebenswerte Zukunft auf. Aus alledem spricht, wie Hedda Schattanik es formuliert, eine Sehnsucht nach Aufbruch.

Wer dieses Bild und die anderen Arbeiten an den Wänden aus der Nähe betrachten will, muss über ein farbiges, mit frischen Blumen bestücktes Gitter auf dem Boden staksen – eine plastische Bitte um Konzentration. Rechts erzählt ein Video namens „Apartment Monologue“ von einer unglücklichen Beziehung, bei der es sich offenkundig um die stets gefährdete Beziehung zwischen Künstler und Publikum handelt – gefährdet, weil, wer heute als Star gilt, schon bald aus dem Gedächtnis der Kunstwelt getilgt sein kann.

Ein Video an der linken Wand zeigt Elisa H., die auch dem zentralen Gemälde des Raums eingeschrieben ist. Eine strenge junge Frau trägt Gedanken über Schloss Versailles vor und die Köpfe, die am Ende rollten: „Sie wurden abgerissen, weil sie sich nicht bewegten. Die Wirklichkeit hat kein Mitleid mit den Schlafwandelnden.“

Wer mit der Künstlerin durch die Ausstellung schlendert, dem kommt Elisa H. irgendwie bekannt vor: diese Stimme, die Bewegungen des Mundes. Es ist die Künstlerin selbst, verfremdet durch eine aufgestülpte Maske, die Patrick Bateman im Film „American Psycho“ zeigt. Roman Szczesny hat hier elektronisch ganze Arbeit geleistet.