Textilkunst-Ausstellung im Tunnel Der Stoff, aus dem die Märchen sind

Wer hinabsteigt in die unterirdische Ausstellungszone des KIT, fühlt sich ein bisschen wie in einer Märchenwelt. Als erstes nämlich fällt der Blick auf Sofá Magdits Espinozas Bodenarbeit „Ofrendas al infinito“ („Gaben für die Unendlichkeit“) – mit Perlen, Muscheln, Korallen und Schmuck hat die Künstlerin aus Peru (Jahrgang 1995) eine verwunschene Wasseroberfläche voller Poesie in Szene gesetzt. Eine entfernte Anspielung auf den benachbarten Rhein, so die in Düsseldorf lebende Künstlerin. Dass die Installation nicht gar zu dekorativ vor sich hin plätschert, dafür sorgen die schwarzen und weißen Perlen. Verweisen will Espinoza damit auf gekenterte Frachter, aus denen Öl ausläuft, und auf Korallen, die sich weiß verfärben, wenn sie sterben. Selbst „Gaben für die Unendlichkeit“ haben mitunter ein begrenztes Haltbarkeitsdatum.