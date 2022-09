Ausstellung Düsseldorf : Gabo findet immer die Schokoladenseite

Gabo stellt ihre fotografischen Werke über elf Etagen in der Vertical Gallery K59 aus. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Fotografin Gabo hat im Laufe der Zeit zahlreiche Stars, Modells und Laien porträtiert. Ihre Bilder sind jetzt in Düsseldorf zu sehen.

Von Dagmar Haas-Pilwat

„Niemand ist hässlich, es gibt nur schlechtes Licht“, sagt die Frau, die von Kevin Costner über Wladimir Klitschko bis Campino, von Yoko Ono über Kim Wilde bis Anna Loos unzählige internationale Schauspieler und Sänger porträtiert hat.

So unverstellt wie sie selbst ist, so natürlich kommen auch die Stars, Modells und Laien rüber, die Gabo, alias Gabriele Oestreich, fotografiert. Wer sich überzeugen will, sollte sich die Ausstellung „Fame“ – eine Auswahl ikonischer Fotografien berühmter Persönlichkeiten – in der Vertical Gallery Kö59, im gleichnamigen Hotel an der Kö nicht entgehen lassen.

Über elf Hotel-Etagen – in der Art Deutschlands einziges Galerieformat – hängen im Großformat schwarz-weiße und farbige, analoge und digitale Aufnahmen, die die Künstlerin im Laufe der Jahre gemacht hat. Darunter sind Eric Clapton und der junge Boris Becker wie er durch seinen zerfetzten Tennisschläger guckt.

Moritz Bleibtreu ist ebenso wie Campino (mit ihm war Gabo sieben Jahre lang liiert) mit nacktem Oberkörper zu sehen. Iris Berben lehnt sich Gedankenverloren an einen Baum, und Barbara Schöneberger isst lustvoll Spaghetti mit einem Glas Wein in der Hand.

Die Ausstellung ist für mich wie eine Zeitreise mit all den Erinnerungen an die Orte und vor allem an die Menschen“, erzählt Gabo. Eigens zur Vernissage ist sie aus Berlin angereist und sitzt heute auch als Talkgast auf dem Podium bei dem ersten „Beauty und Health Summit“ von Douglas.

Zum Thema Schönheit hat die gebürtige Hamburgerin ihre ganz eigene Meinung: Es sei nicht die geschminkte Oberfläche all der Instagram-Schönheiten, die sie reizt. „Ich brauche Gesichter mit Tiefgang und gerne mit Falten“, sagt Gabo. „Sobald ich mein Gegenüber durch die Kamera sehe, erkenne ich seine Schokoladenseite.“ Beauty gibt es ihrer Ansicht nach nur mit innerer Schönheit und gutem Makeup dezent untermalt. Schminke sei eben der Puderzucker auf dem Kuchen.

Ist sie selbst eitel? „Ich lebe am besten ohne Spiegel“, verrät sie und lacht. Sie genießt lieber ihr Leben als Landei mit Glamour-Einspritzer. Seit Jahren wohnt sie eine halbe Stunde von Berlin entfernt, mitten in der Natur, pflanzt Karotten, Kohl und Kartoffeln an („Darum sind meine Fingernägel so dreckig. Da hilft nur schwarzer Lack“), umgibt sich mit Hunden und Pferden. Dort hat sie auch ein eigenes großes Studio für ihre Foto- und Film-Produktionen.