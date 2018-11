Auftritt von „Deine Freunde“ in Düsseldorf: Das erste Konzert für Jonar – Hip-Hop für Kinder

Düsseldorf Jonar ist fünf und hat keinen Schimmer, was Hip-Hop ist. Aber er mag die Band „Deine Freunde“. Sogar sehr. Nun war er beim Konzert.

Mitglieder Florian Sump hat früher bei der Band Echt Schlagzeug gespielt und arbeitet in Hamburg in einem Kindergarten. Markus Pauli ist Tour-DJ von Fettes Brot. Lukas Nimscheck hat mal den Tigerenten-Club moderiert.

Band Deine Freunde haben sich 2012 gegründet und seitdem vier Alben veröffentlicht. Erst wollten sie sich Rolf Zuckopfnicks nennen, in Anspielung auf Rolf Zuckowski. Dem Kinderliedermacher hat die Musik der Freunde so gut gefallen, dass er eigens für sie ein Label gründete.

Während wir in der Garderobe anstehen, wummern im Saal die ersten Bässe gegen die Wände. Dort angekommen, ist alles dunkel, bis auf ein paar Lichtblitzer. Auf der Bühne stehen die beiden Rapper Florian Sump (37) und Lukas Nimscheck (30) sowie der DJ Markus Pauli (40) und performen „Keine Märchen“. So heißt das aktuelle Album der drei. Der Saal ist voll, um nicht zu sagen voll-voll.

Die Ohrenschützer, die wir für Jonar mitgenommen haben, mag er nicht aufziehen. Stimmt, denke ich, die Lautstärke ist okay. Zumindest, wenn man wie wir, etwa 20 Meter weit von der Bühne entfernt steht. Um mich herum lauter Leidensgenossen; andere Väter, die ihre Kinder auf den Schultern tragen; Eltern, die die Texte auswendig mitsingen können, weil sie sie so oft mitanhören mussten, aber auch Eltern, die sich ein Bierchen genehmigen, weil sie jetzt für die nächsten 90 Minuten kinderfrei haben. „Wisst ihr“, fragt Sump, „was der Unterschied zwischen Kindern und Eltern ist? Die Kinder halten kein Handy in der Hand.“

Die ersten Lieder sind ein Crashkurs in Sachen Verhaltensregeln, und Jonar lernt schnell: mitklatschen im Takt, mit den Armen hin und her schwenken und hüpfen, auch wenn der Vater drunter steht. Die Refrains werden aus vollem Halse mitgequäkt. In den Strophen rappt Jonar dann irgendetwas, das mit dem Originaltext nur am Rande zu tun hat.