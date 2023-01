Auftritt in Düsseldorf Dieter Nuhr wettert gegen das Gendern

Düsseldorf · Der Kabarettist stellte in der Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf ein „Update“ seines Programms „Kein Scherz!“ vor. Er gab Nachhilfe in Grammatik und Biologie. Und sparte nicht an Spitzen gegen Politiker.

30.01.2023, 09:14 Uhr

Der Kabarettist Dieter Nuhr. Foto: dpa/Henning Kaiser

Von Claudia Hötzendorfer