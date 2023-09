Früherer Germanistik-Professor Peter Tepe macht jetzt Kunst

Heute sitzt Tepe in seinem Atelier in Wersten mit Blick auf die Kölner Landstraße und trinkt einen Kaffee, den er an der Tankstelle nebenan gekauft hat. Die Krötenmaske hängt gut sichtbar an prominenter Stelle. Was viele gar nicht wissen: Tepe war „ungeplant“ an die Uni gekommen, er hatte eigentlich Künstler werden wollen. Er studierte bei K. O. Götz an der Düsseldorfer Kunstakademie, und weil Tepe sich sehr für Philosophie interessierte, empfahl der Lehrer: Geh mal zwei Semester an die Uni zur Vertiefung. Dort ergaben sich neue Perspektiven, und Tepe blieb. Noch 2013, seinem letzten Jahr im Amt, betreute er 80 Magisterarbeiten.