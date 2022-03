Astrid Styma : Ein neuer Stern am Malereihimmel

Die Künstlerin Astrid Styma. Foto: Andreas Koch

Die junge Künstlerin stellt in der Galerie Setareh X aus. Zu sehen sind Körperbilder, die die Verletzlichkeit des Individuum dokumentieren.

Die 1988 geborene Astrid Styma beweist in ihrer zweiten Ausstellung bei Setareh X ihr großes malerisches Talent. Die Meisterschülerin von Thomas Grünfeld arbeitet konzentriert, aber ist so zurückhaltend, dass sie ihrer Kommilitonin Vivian Greven gleichsam den Vortritt ließ. Styma liebt eine zunächst digital anmutende Darstellungsweise von Körpern und praktiziert dies seit Beginn ihrer Karriere. Greven malte als Meisterschülerin von Siegfried Anzinger zunächst feurig und temperamentvoll, um erst beim Wechsel in die Klasse von Styma und Grünfeld zu einem kaum noch greifbaren Illusionismus zu finden.

Während Vivian Greven mit ihren sinnlichen Oberflächen längst den Kunstmarkt erobert, ist ihre einstige Kommilitonin erst auf dem Weg dahin. Beiden geht es um das, was im Titel der Schau bei Setareh X als „Privates“ bezeichnet wird. In dem titelgebenden Werk werden bläulich verfärbte, in kühles Licht getauchte Arme eng um angewinkelte Beine geschlungen, um scheinbar noch ein letztes bisschen Körperwärme zu bewahren. Das Gros ihrer Bilder reflektiert die eigene Erscheinung in Rückenpartien und Extremitäten, deren minimale Verläufe an Skulpturen erinnern.

Styma nähert sich ihrem Körper in mehreren Schritten. Sie nimmt Schulter und Rückenpartie mit Stativ, Kamera und Selbstauslöser auf, skizziert und analysiert danach die Position in der distanzierten Selbstbetrachtung der Zeichnung. Erst dann beginnt sie auf Leinwand oder Holz mit dem mehrfachen Grundieren und dem Schleifen der Oberfläche. Die Ölfarbe wird dünn auf einen farbigen Untergrund aufgetragen, hat jedoch eine andere Tonalität, so dass sich kühlere oder wärmere, hellere oder schattigere Partien artikulieren können.

Die Künstlerin ist in einem Dorf aufgewachsen. Die Eltern waren berufstätig, der ältere Bruder begann schon mit elf Jahren eine Karriere als Violinist, und sie war allein zu Hause und malte. Als sie auf die Akademie kam, identifizierte sie sich nicht mit der „supermaskulinen Malerei von Lüpertz und Oehlen“, wie sie sagt. Sie reagierte eingeschüchtert, machte aber ihr Ding, bestärkt von ihren Professoren Grünfeld und Havekost, die ihr Talent erkannten. 2014 machte sie Abschluss und reflektiert seitdem verschiedene Körperzustände in einer unantastbaren Privatsphäre. Mehr als ihrer einstigen Kommilitonin geht es ihr um die Verletzlichkeit des Individuums.