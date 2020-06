Asphalt-Festival : Theater und Musik auf dem Schwanenspiegel

Das Asphalt-Festival im Juli findet in diesem Jahr wegen Corona auf einer schwimmenden Bühne auf dem Schwanenspiegel statt. Neben den Theateraufführungen gibt es auch ein Kinderprogramm und Konzerte.

Die Macher des Asphalt-Festivals haben sich von der coronabedingten Absage ihres Festivals nicht beirren lassen und schnell ein neues Konzept entwickelt. Vom 9. bis 19. Juli findet „Aspahlt auf See“ auf dem Schwanenspiegel statt. Vom Ufer aus werden 80 Zuschauer pro Vorstellung auf die Seebühne blicken, ein Kopfhörersystem sorgt für den Ton. Geplant sind so mehr als 40 Veranstaltungen.

Eigens für die Seebühne wurde das Stück „Ein Volkskanzler“ konzipiert. Basierend auf einem erschreckend aktuellen Szenario des Juristen und Verfassungsexperten Maximilian Steinbeis wird aufgezeigt, wie kurz der Weg von einer Demokratie in die Diktatur ist. Denn ein Populist, der bei einer Bundestagswahl die absolute Mehrheit erringt, könnte in Deutschland mit den legitimen Mitteln der Verfassung durchaus das Grundgesetz aushebeln. Regisseur Helge Schmidt bringt den packenden Politplot mit Schauspielerin Ruth Marie Kröger auf die Bühne. Mit ihrer preisgekrönten Produktion „Cum-Ex Papers“ waren die Beiden bereits 2019 zu Gast beim Asphalt-Festival.

Ebenfalls auf die Seebühne neu zugeschnitten ist das Stück „Revolt. She Said. Revolt Again“. Denn auf dem nur sechs mal acht Meter großen Floß müssen die Darsteller ohne Kulissen auskommen. Die Schwestern Sophie und Thalia Killer inszenieren darauf eine rasante Bestandsaufnahme über die reale Gleichberechtigung der Geschlechter. So nimmt „Revolt“ die Zuschauenden mit auf eine Reise durch den Alltag von Frauen, die daran erinnert, wie tief Sprache, Sitten und die grundlegenden Vorstellungen von Arbeit und Privatleben davon beeinflusst sind, dass die Welt von Männern dominiert wird.