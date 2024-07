Asphalt-Festival in Düsseldorf Veranstalter ziehen positive Bilanz trotz Ratten-Problems

Doch ausgerechnet der lieblichste Ort des Festivals bereitete in diesem Jahr Probleme. Immer wieder huschten Ratten durch die Publikumsreihen und verschwanden wieder in den vielen Löchern zwischen den Steinterrassen. Unbefangen konnten etliche Besucher nach solchen Begegnungen die Musik und Literatur an manchen Abenden nicht genießen. „Dass sich dort bei verschiedenen Veranstaltungen Ratten tummelten und zum Problem wurden, liegt am Gewässer und vor allem am feuchten Wetter in diesem Jahr“, erklärte auf Anfrage Christof Seeger-Zurmühlen, der neben Bojan Vuletic künstlerischer Leiter des Festivals ist.