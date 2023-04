Asphalt-Festival in Düsseldorf Pop, Poesie und ein Hauch Berliner Luft

Mit einer knappen Spielzeit von fünf Tagen ist das Asphalt-Festival vor elf Jahren gestartet. Seither ist es kontinuierlich gewachsen — an Zeit, Programm und Publikum. Wenn mit Beginn der Sommerferien die Stadt-Kultur in den Dornröschenschlaf fällt, nimmt das Asphalt-Festival an Fahrt auf. Dann ziehen die künstlerischen Leiter Bojan Vuletić und Christof Seeger-Zurmühlen los, um mit Musik, Theater, Tanz, Lesungen und Ausstellungen die Daheimgebliebenen darauf einzustimmen, empfangen zu wollen, was gesendet wird. Das Publikum soll sich an einem Abend von einem Synthie-Pop-Lüftchen davontragen lassen und an einem anderen in den Krisen der Welt stranden.