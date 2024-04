Art Düsseldorf „Der Kunstmarkt ist unberechenbar geworden“

Ob der Erfolg den Düsseldorfern treu bleibt, muss allerdings abgewartet werden. „Der Kunstmarkt ist aktuell etwas zäher", sagt Linn Lühn, die im Board der Düsseldorfer Kunstmesse sitzt. Sie hatte in der vergangenen Woche eine Vernissage. Die Stimmung sei gut gewesen, auch wenn weniger los war. Aber sie habe gut verkauft. Das sagen in der Regel alle Galeristen. Nachprüfen lässt es sich nicht. Der Auktionsmarkt kann leichter beurteilt werden, denn die Onlineplattform Artsy rechnet die Zahlen in ihrem „Art Market Recap" gnadenlos zusammen. Danach haben sich die Ergebnisse im Topsegment des Marktes fast halbiert. Während die hundert teuersten Lose auf dem internationalen Auktionsmarkt im Boomjahr 2022 rund 4,1 Milliarden Dollar erbrachten, waren es 2023 nur noch 2,4 Milliarden. Der Düsseldorfer Galerist Alexander Sies kann all diese Höhenflüge und Tiefschläge nur mit der Bemerkung quittieren: „Der Kunstmarkt ist unberechenbar geworden." Diplomatisch fügt er jedoch hinzu, es laufe trotzdem gut und immer wieder gut.