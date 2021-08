Digitale Schau in NRW-Forum : Wie die Feen zu tanzen beginnen

Düsseldorf 19 Künstler wurden eingeladen, bei der AR-Biennale des NRW-Forums ihre Visionen von „Augmented Reality“ vorzustellen. Die Compagnie der Oper bringt dabei das Ballettt in den Park.

Bei der weltweit ersten AR-Biennale, die das NRW-Forum ab August ausrichtet, hat sich die Ballett-Compagnie der Deutschen Oper am Rhein mit großer Lust auf das Abenteuer „Augmented Reality“ eingelassen. In einem eigens entwickelten Projekt können Besucher rund um den Ehrenhof und im Hofgarten auf ihren Smartphones oder Laptops die Feen tanzen lassen.

Demis Volpi zeigte sich sofort begeistert von der Mischung aus Technik und Tanz. „Die Vernetzung mit anderen Kulturinstituten ist ganz in meinem Sinne“, sagt der Ballettdirektor. „Einige Male ist es uns auch schon gelungen. Aber das hier ist etwas Besonderes, ich hätte nicht erwartet, dass es gelingt.“ Alain Bieber, der künstlerische Leiter des NRW-Forums, hatte die Kooperation angeregt. „Ich versuche seit jeher, interdisziplinär zu arbeiten“, betont er. „Man sollte nicht in Sparten denken, sondern offen sein für die Vermischung der Künste.“

Dafür steht auch die AR Biennale, mit der Düsseldorf unter den Museen einmal mehr zum Vorreiter wird. „Augmented Reality“ wird als computergesteuerte Erweiterung der Realitätswahrnehmung definiert. An dem digitalen Skulpturenpark beteiligen sich 19 Künstler, die ihre Vision mit sehr unterschiedlichen Konzepten umsetzen. „Die Chance, uns in einem ganz anderen Umfeld zu präsentieren, haben wir gern ergriffen“, erzählt Demis Volpi. „Recht schnell kamen wir auf unser Thema. Feen haben etwas Märchenhaftes. Sie sehen bei uns aber moderner aus als im romantischen Ballett . Wir spielen auch ein wenig mit der Ironie.“

Choreograf Brent Parolin entwickelte kurze Szenen, die im Duisburger Opernhaus in einer so genannten „Green Box“ vorgetanzt und mit einer Spezialkamera gefilmt wurden. Technisch sei die Aufgabe gut zu bewältigen gewesen, sagt er. „Bei den vielen Streamings während Corona haben wir gelernt, mit der Verschmelzung umzugehen. Schwieriger war die Herausforderung, eine Choreografie auf engstem Raum unterzubringen.“

Die Einspieler wurden durch allerlei Spezialeffekte untermalt. Es blinkt und glitzert, Fliegenschwärme surren durchs Bild, Flammen züngeln auf. Bei der AR Biennale werden die digitalen Vorlagen dann auf dem Gelände verteilt. Gelingt es, sie via App auszuspüren, beginnen die Feen zu tanzen. „Ich habe es ausprobiert“, berichtet Demis Vopli. „Es war reizvoll, aber auch irritierend, als plötzlich eine unserer Tänzerinnen auf einem glitschigen Stein aufploppte. Ich hatte regelrecht Angst, dass sie runterfällt.“ Die Idee, das Ballett in den Park zu tragen, entzückte Niklas Jendrics, „an einen Ort, an dem man sonst höchstens Breakdance oder Freestyle sieht. Mit unseren Feen können wir vielleicht ein neues Publikum begeistern.“

Dass diese Begeisterung bei der AR Biennale auf allen Feldern entflammt, hofft auch Alain Bieber. „Augmented Reality“ hält er für eine der spannendsten Darstellungsformen in der heutigen Kunst. Die Auseinandersetzung damit habe an seinem Haus eine lange Vorgeschichte, sagt er, nie habe man die neuen Technologien aus dem Blick verloren. Einige der eingeladenen Künstler sind durch ihr Studium an der Kunstakademie mit Düsseldorf verbunden: Louisa Clement aus Bonn oder das Berliner Duo Giulia Bowinkel und Friedemann Banz. Mit der langen Laufzeit bis Februar 2022 wird die digitale Schau vielen Besuchern ermöglicht. Alain Bieber: „Das Gute an dem Projekt ist ja gerade, dass es, einmal erstellt, unbegrenzt verfügbar ist.“