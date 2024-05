Approximation Festival Der Marktplatz für neue Lieblingsmusik

Das Fließen ist in diesem Jahr auch als ein Austausch zwischen den Genres zu verstehen, denn Oscar-Preisträger Volker Bertelmann möchte „den Kunstkontext“ stärker in den Vordergrund des Programms stellen. Im performativ angelegten Eröffnungskonzert am Donnerstagabend stellt William Engelen ein Werk vor, das zwischen Videokunst und Kompositionsarbeit changiert. „A la Gould“ heißt das Projekt. Natürlich bezieht sich der Titel auf den Pianisten Glenn Gould, und es geht darin um Goulds typisches Mitsummen und stimmliches Begleiten seines Spiels. Engelen vollendete die Arbeit in Düsseldorf, das Festival kooperierte dabei mit dem Kai 10 / Arthena Foundation.