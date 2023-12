Auszeichnung Düsseldorfer Konzertreihe „Ritus“ mit „Applaus-Award“ geehrt

So entsteht tatsächlich etwas Magisches; trotz Förderungen dann doch weitgehend ohne große finanzielle Mittel. Mit der Ausschüttung des „Applaus-Awards“ lässt Wursthorn zumindest die Möglichkeit einer „Expansion im überschaubaren Rahmen“ offen. Bisher gab es auch Veranstaltungen im „WP8 Künstlerverein“ oder mal im „Zakk“. Möglich wäre, dass jede Kulturstätte ihre persönliche Note mit „Ritus“-Konzerten bekommt. All das bleibt abzuwarten: „Der Gedanke“, sagt Wursthorn, „mit dem das alles angefangen hat, ist: Sachen selber zu organisieren, die einem selbst in der Stadt gefehlt haben.“ So hat es immer funktioniert.