Bilker Bunker Die Körper-Kunst von Shooting Star Any Reimann

Reimann, Tochter einer deutschen Mutter und eines westafrikanischen Vaters, weist die Rollen neu zu. Ihre „Olympia“-Inkarnationen sind schwarze Frauen der Kategorie „Black Venus“. Mit verführerischen Posen, überdimensionalen Lippen, greller Schminke und hochhackigen Schuhen gehen sie in die erotische Offensive. „Ich arbeite mich ab an Haut, an Körper, an Körperlichkeit, an Identität und an Individualität“, sagt die Künstlerin, die sich als „Afropäerin“ bezeichnet.