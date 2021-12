Schauspielhaus bekommt neuen Geschäftsführer : Ein Neuer, der kein Fremder ist

Düsseldorf Zum 1. April 2022 wird Andreas Kornacki neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Düsseldorfer Schauspielhauses. In unterschiedlichen Funktionen war er dort früher schon tätig. Er tritt die Nachfolge von Claudia Schmitz an, die als Geschäftsführende Direktorin zum Deutschen Bühnenverein wechselt.

Nach seinem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Ruhruniversität Bochum geriet Andreas Kornacki durch Praktika in die Theaterwelt. Nie wieder hat er sie verlassen. Vor seiner Position in Herford war er Geschäftsführer am Neumarkt Theater Zürich und Kaufmännischer Direktor der „Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH“ in Hamburg. In seiner Zeit in Düsseldorf erlebte er die Intendantinnen Anna Badora und Amélie Niermeyer. Und mit „Frankenstein“ die unvergesslichste Premiere seines Lebens: „Mit einem Buh-Sturm ungeahnten Ausmaßes. So einmütig, als hätten sich die Zuschauer vorher zum Proben getroffen.“