Junge Rheinoper in Derendorf Umsonst, draußen und mit viel Gesang

Düsseldorf · Das „Ufo“, der Außenposten der Deutschen Oper am Rhein, steht derzeit am Frankenplatz in Derendorf. Dort gibt es am Samstag ein lustvolles musikalisches Spektakel.

12.09.2024 , 17:42 Uhr

Das „Ufo" der Rheinoper am Frankenplatz. Foto: Elise Schobess/DOR

(w.g.) Am Frankenplatz im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf ist das „Ufo“ der Rheinoper längst kein Unbekannter mehr, denn seit die Junge Oper Urban hier ihren neuen Standort erforscht – im August landete es bereits dort –, zieht das „Ufo“ Leute jeden Alters an. Trotzdem gibt es hier nun einen Neustart, der am spacigen Außenposten der Deutschen Oper am Rhein mit viel Musik verbunden ist. Rund 100 Stimmen aus fünf Düsseldorfer Ensembles singen über Mut, Protest und Utopien: „Reset. Alles atmet!“ heißt das Programm, das sie unter der künstlerischen Leitung von Clara Caroline Siewering (Inszenierung) und Jonas Urbat (Musikalische Leitung und Elektronik) gemeinsam entwickeln. Aufgeführt wird es am Samstag, 14. September, 18 Uhr – umsonst und draußen auf dem Frankenplatz. Der Frohsing-Chor, der Jugendchor der Akademie für Chor und Musiktheater, die Soulville Jazz Singers, Diva (Düsseldorfer Impro Voices) und der Kurs „Darstellen und Gestalten“ der Joseph-Beuys-Gesamt­schule – fünf Düsseldorfer Ensembles mit rund 100 Stimmen alters Atergruppen von Jung bis Alt – singen über gemeinschaftliche Zukunftsvisionen. Begleitet werden sie von der Sopranistin Morenike Fadayomi und begleitet von einem jazzigen Blechblasquintett. Die Musik reicht von Klassik, Jazz und Elektro bis zu Pop, Punk und kollektiven Improvisationen. Info Der Eintritt ist frei. Infos unter www.operamrhein.de.

