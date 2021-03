Neuer Gastdirigent in der Tonhalle : „Das gibt Hoffnung in merkwürdigen Zeiten“

Düsseldorf. Der 30-jährige, aus Birmingham stammende Dirigent Alpesh Chauhan wird neuer Principal Guest Conductor der Düsseldorfer Symphoniker.

Birmingham ist für die klassische Musik eine sehr gute Adresse. Denken wir nur an das City of Birmingham Symphony Orchestra: Über die Jahrzehnte hat es sich zu einem der besten Orchester Europas gemausert. Aus der zweitgrößten Stadt des englischen Königreiches kommt auch ein Dirigent, der die Düsseldorfer Symphoniker künftig regelmäßig leiten wird.

Chauhan wurde 1990 als Kind afrikanischer Eltern mit indischen Wurzeln in Birmingham geboren. Er studierte Cello am Royal Northern College of Music in Manchester und absolvierte dort anschließend den renommierten Master's Conducting Course, der von Clark Rundell und Mark Heron geleitet wird. Chauhan studierte bei Stanislaw Skrowaczewski, nahm an Meisterkursen mit Juanjo Mena, Vasily Petrenko und Jac van Steen teil, Andris Nelsons und Edward Gardner betreuten ihn als Mentoren.