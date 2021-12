Alpesh Chauhan am Pult der Symphoniker : Ein Dirigent, der auch die Wundertüte liebt

Alpesh Chauhan am Pult der Symphoniker

Neu in der Galerie der Musikstars in der Tonhalle: Alpesh Chauhan (M.) neben Intendant Michael Becker (l.) und Fotograf Alexander Basta. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Alpesh Chauhan ist neuer Gastdirigent der Düsseldorfer Symphoniker. Sein Bild hängt nun auch in der Musikergalerie der Tonhalle.

Ein kompletter Neuling ist der britische Dirigent Alpesh Chauhan in Düsseldorf keineswegs. In der Tonhalle dirigierte er bereits Bruckner und Beethoven sowie das Neujahrskonzert 2020. Der Dirigent, als Principal Guest Conductor Nachfolger von Alexandre Bloch, hat aber nun einen festen Platz in der Musikergalerie der Tonhallen-Rotunde. Und er leitet die Düsseldorfer Symphoniker ein weiteres Mal beim Neujahrskonzert.