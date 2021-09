Konzert beim Klavierfestival Ruhr zu Ehren Alfred Brendels : Geistiger Kraftakt am Klavier

Düsseldorf Der Pianist Pierre-Laurent Aimard huldigt dem großen Kollegen Alfred Brendel zu dessen 90. Geburtstag. Der Geehrte hörte dem Konzert im Robert-Schumann-Saal zu

In Kurtags autobiografisch verwobenem Zyklus „Jatékok“ schien Aimard so sehr zu Hause zu sein, dass er die etwas verschlossene Poesie dem Hörer öffnete. Die ausdrucksvolle Spielweise überreichte dem Hörer gewissermaßen einen Schlüssel zur geheimen Romantik inmitten atonaler Harmonik, die nicht gerade unmittelbar zum Träumen einlädt. Was nun aber Aimard dazu bewog, Kurtag und Andre im Wechsel zu spielen und das Publikum zu bitten, dies nicht durch Applaus zu unterbrechen, muss einstweilen das Geheimnis des Pianisten bleiben. Denn Andres Hang zu Klangexperiment und Esoterik will nicht so ganz mit Kurtags Gefühlswelt harmonieren.