Neues Album „Trustfall“ Pink tanzt ihren Sorgen davon

Dass ein globaler Superstar das erste Album nach vier Jahren Pause mit solch einem Song eröffnet, ist etwas Besonderes. Pink singt in der zu Herzen gehenden Ballade „When I Get There“ über ihren Vater Jim Moore, der 2021 nach einer langen Krebserkrankung gestorben ist. Das ist ein Lied, das die Frage nach dem großen Danach abhandelt, und

der Text gipfelt in der Zeile „I think of you when I think about forever“ („Ich denke an Dich, wenn ich an die Ewigkeit denke“.)