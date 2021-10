„Wertgigant“ aus Fernsehern, Staubsaugern und Co. : Riesige Elektroschrott-Skulptur steht vor dem NRW-Landtag

Bis Samstag steht der Wertgigant vor dem Landtag, dann zieht er weiter nach Berlin. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Großer Bahnhof für eine Plastik aus Elektroschrott: Der Künstler HA Schult präsentiert seinen Riesen aus Elektroschrott vor dem Landtag. Das ist die Botschaft der 2,8 Tonnen schweren Skulptur.

HA Schult ist mit seinen 82 Jahren kein bisschen leise. Er liebt das Spektakel und spielt gern den Schreihals. So auch am Dienstagmorgen vor dem Düsseldorfer Landtag, als er im Beisein von Landtagspräsident André Kuper das einstige „Ruß-Land NRW“ wachrütteln wollte. „Unser Planet ist nur geleast“, verkündete er nicht nur live, sondern auch aus seiner riesigen Schrottplastik heraus. Sein „Wertgigant“, den er mit seinem Team aus unzähligen Laptops, Staubsaugern, Fernsehgeräten und sonstigem Elektroschrott gebastelt hatte, soll jedermann zur Umkehr bringen. „Werft den Schrott nicht weg, sondern repariert ihn“, ist seine Botschaft. Der Riese mit seinen Siebenmeilenstiefeln und seinen 2,8 Tonnen Gewicht macht bis Samstag am Landtag Station und fährt anschließend nach Berlin.

Prominenz vor dem sechs-Meter-großen Schrottmann: Thilo Dröge (v.li.), AH Schult und Landtagspräsident André Kuper (CDU). Foto: Endermann, Andreas (end)

Der Globetrotter Schult, der schon den Markusplatz in Venedig mit 360.000 Zeitungen zum visuellen Ereignis gemacht hatte, indem er das Publikum über bergeweise Papier stiefeln ließ, und dessen Trash People aus Cola-Dosen 1986 über die Chinesische Mauer marschierten, begnügt sich diesmal mit einer einzigen Kolossalfigur. Als perfekter Müllverwertungskünstler pflegt er das Material den Müllhändlern abzukaufen, zusammenzuschrauben und zu kleben. Anschließend verpasst er ihm seine Stimme, die den Zuhörern und Zuschauern den „pfleglichen Umgang mit dem Planeten“ predigt. Er jedenfalls gebe den Abfall dem Kreislauf zurück.

Nicht immer standen die Claqueure vor seinem Werk, in Düsseldorf zumindest nicht. Dort brachte ihm die Aktion „Rheingeist“ 1996 sogar ein dickes Bußgeld ein. Er hatte aus 80 weiß lackierten, aber entkernten Autos einen „Stau“ an der Rheinuferstraße arrangiert, der nachts von Rowdies mit Öl übergossen wurde. Daraufhin wurden nicht die Rowdies, sondern er als Urheber der Kunst des Umwelt-Frevels beschuldigt, was ihn noch heute ärgert. Diesmal aber wird die berittene Polizei vor dem Landtag dafür sorgen, dass seine aktuelle Schrottkunst heil über die Runden kommt.