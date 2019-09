Musik-Wettbewerb : Posaunist gewinnt Aeolus-Preis

Der Australier Jonathan Ramsey setzt sich im hochkarätigen Finale durch.

Ein Tubist hat es schwer mit dem Publikum. Und wenn er noch so betörend bläst, er hat doch die ganze Zeit diesen riesigen Schalltrichter vor dem Kopf. Kontakt zu den Zuhörern? Fehlanzeige. So geht es gestern Morgen auch Ross Knight, als er vor vollem Parkett in der Tonhalle im Finale des 14. Internationalen Aeolus-Wettbewerb das Bozza-Concertino spielt. Der Schotte (Brite wollte er nicht so gern genannt werden) singt betörend zarte, wunderbar phrasierte Melodiebögen auf dem silbern glänzenden Elefanten unter den Blechblasinstrumenten. Er poltert brillant im Pups-Register herum, reckt sich in einem Affenzahn in ungeahnte Wipfel hinauf. Allein: Ihm bleibt am Ende der zweite Preis, das Publikum liebt die Posaune. Und die spielt an diesem denkwürdigen Morgen Jonathan Ramsay aus Australien. Mit einem so wunderbaren Ton, dass auch die Fachjury ihm schließlich den Gesamtpreis zuerkennt.