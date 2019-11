Konzert in der Tonhalle : „Das ist eine Oper, die einen erschlagen kann“

Düsseldorf Ádám Fischer dirigiert im nächsten Symphoniekonzert Werke von Claudio Monteverdi („Il Combattimento“) und Béla Bartók („Herzog Blaubarts Burg“).

Von einem Hype wollen wir nun nicht gerade sprechen, aber es ist schon eine besondere Form der Zuneigung, die das hiesige Musikpublikum für Ádám Fischer, den ungarischen Chefdirigenten der Düsseldorfer Symphoniker, entwickelt hat. Fischer hat in seinen Aufführungen vorzugsweise von Werken der Großmeister Joseph Haydn und Gustav Mahler die Messlatte für Orchesterqualität deutlich angehoben, was sich auch im medialen Echo spiegelt: Viele Mahler-Aufnahmen sind bislang bereits als CD produziert, von der Fachkritik teilweise hymnisch bewertet und mit einigen Preisen dekoriert worden.

Nun ist es selbst für gewiefte Opernfüchse wie die Düsseldorfer Symphoniker ein stilistischer Spagat zwischen den Werken der beiden Komponisten. Fischer bestätigt das: „Die Stücke sind eine Herausforderung für das Orchester. Monteverdi muss ganz anders gespielt werden als Bartók. Für mich dient diese Arbeit der stilistischen Erweiterung der Spielweise des Orchesters.“ Fast gerät er da ins Schwärmen: „Die Düsseldorfer Symphoniker sind zu so viel fähig! Wir haben in Düsseldorf ein Orchester, das sowohl 17. als auch 20. Jahrhundert spielen kann, und das will ich zeigen.“

Nun ist Bartóks „Blaubart“ ein wegweisenden Werk in der Musikgeschichte, auch für den Ungarn Fischer: „Bartóks ‚Blaubart’ fällt in eine sehr intensive Zeit der Musikliteratur – Mahler ist zeitlich nicht weit davon entfernt –, die ich in Düsseldorf erarbeiten möchte. Es geht um diese ,Weltschmerzperiode‘ zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der ‚Blaubart’ ist Bartóks erstes großes Meisterwerk. Er wollte in der ungarischen Musik machen, was Wagner für die deutsche Oper gemacht hat – auch der Librettist spielt mit den Wörtern, nutzt Stabreime, fügt selbst kreierte Wörter hinzu. Damals gab es eine ganz interessante Aufbruchsstimmung in der ungarischen Musik.“