Abschluss beim Orgelfestival : Pracht und Glanz in St. Lambertus

Pracht und Glanz in St. Lambertus

Düsseldorf Werke englischer Komponisten erklangen zum Abschluss des Ido-Orgelfestivals in der Lambertus-Basilika. Alexander Niehues dirigierte.

Wie es gute Tradition ist, fand die letzte Veranstaltung des nunmehr 16. Ido-Festivals in der Lambertuskirche statt. Der seit einem Jahr dort tätige Kirchenmusiker Alexander Niehues hatte für seinen Stiftschor, ein Orchester aus Düsseldorfer Musikern, ein Solistenquartett und nicht zuletzt seinen Organistenkollegen Markus Belmann von der Maxkirche ein Programm zusammengestellt, das eine hierzulande oft vernachlässigte Musikfacette beleuchtete. Die Musik stammte von Komponisten aus England , die ihre Hauptwerke im 20. Jahrhundert geschrieben haben.

Diese Musik wird auf dem Kontinent häufig als zu traditionell und rückwärtsgewandt eingeschätzt. Die Komponisten setzten jedenfalls Chor und Orchester äußerst wirkungsvoll ein. In der Lambertuskirche setzten sich die Musiker nun für diese Musik ins Zeug gelegt.

Samtiger Orgelklang vermählte sich bereits in Alec Rowleys Meditiation mit runden Streicherklängen. Der Komponist Malcolm Arnold nutzte in seinem Konzert für Orgel und Orchester (Streicher, Trompeten, Pauken) zeitweise eine etwas angeraute Harmonik. Die Trompeten durften indes in bester Händel-Manier auftrumpfen. Organist Markus Belmann ließ die Rhythmen pochen und die Melodien wie glänzende Seidenfäden erklingen.