Abschied von Kantor Mathias Baumeister Eine Herzensangelegenheit

Dabei schwebte er, der Praktiker mit Sinn für das Mögliche, nie in abgehobenen Sphären, sondern er komponierte künstlerisch absolut wertvolle Gebrauchsmusik. Das heißt: singbar, gut zu lernen, angenehm für die Ohren, kann ein Chor in paar Monaten zur Aufführungsreife bringen. In Unterbach und Erkrath kam man früh in den Genuss dieser Fertigkeiten. Eine ganze Reihe Chorsängerinnen und Chorsängern aller Altersstufen hat Baumeister pro Woche versammelt: die beiden Kirchenchöre in Erkrath und Unterbach, den Chor Vox Nova, den Chor Campanella (Kinderchor), das Frauenvokalensemble Cantemus und die Schola Cantiamo.