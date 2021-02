Digitale Ausstellung : Requiem auf eine schlimme Zeit

Rebekka Benzenberg, „Actually, I’m not like that zwei“ mit zwölf Drucklautsprechern, die mit einem Pelz kommunizieren. Foto: Linda Inconi/Kunstsammlung

Sie haben den Meisterbrief in der Tasche und stellen zum ersten Mal im Museum aus: 70 junge Positionen aus der Kunstakademie im K 21 zum Thema „Coming To Voice“.

Es sind Gemälde, Kollagen, Zeichnungen, Bilder und Sounds, Serien, Filme, Keramiken, Skulpturen, Videos, Installationen – alles dabei, was Kunst ausmacht. Und alles ganz aktuell.

In 70 Beiträgen lässt sich im K 21 (Ständehaus) erfahren, wie die Welt gerade tickt. Wie man sich fühlt, was man liebt oder fürchtet, wenn man um die 30 Jahre alt ist, ein Semester mindestens schon Corona und die damit verbundenen Schutzverordnungen überstanden und alle Regeln eingehalten hat. Erfahren, wie die Welt tickt, wenn das Leben einsam oder notständig geworden ist.

info Die Ausstellung ist vorerst online zu sehen Stipendium Die Provinzial Rheinland Versicherung vergibt zum dritten Mal ein mit 12.000 Euro dotiertes Stipendium, das an Rebekka Benzenberg geht. Premiere Erstmals wird das „Von Rundstedt Förderstipendium“ an Luki von der Gracht für die titelgebende Installation „Coming to Voice“ vergeben. Ankauf Die „Stiftung Junge Kunst“ der Freunde der Kunstsammlung kauft aus der Schau heraus Werke von Yoora Park, Lukas Heerich und Björn Knapp. Laufzeit Bis eine Eröffnung für Publikum stattfinden kann, ist die Ausstellung digital erfahrbar, sogar Führungen gibt es online. Geplante Laufzeit im K 21 (Ständehausstraße) ist bis 21. März. Katalog Der Katalog zur Ausstellung kostet 16 Euro. www.kunstsammlung.de

Die Ausstellung im K 21, in der sich junge Frauen und Männer versammeln, die Ende 2020 ihr Studium an der ehrwürdigen Düsseldorfer Akademie beendet haben, klingt in ihrem Sound und ihrem medialen Reichtum wie ein Requiem auf eine schlimme Zeit. Sirenen heulen durchs Untergeschoss des Ständehauses, ja, bedrohlich fühlt sich das Ende des zweiten 20er-Jahrzehnts an. Ohne Zweifel. Solche Signale hat Lukas Heerich verbaut, 20 Hörner an der Zahl, elegant in eine düstere Skulptur gepackt. „tba.“ nennt er sie, was „to be announced“ bedeutet: was bekanntzugeben ist. Leitmotivisch dröhnt das Signal für Gefahr durch die Räume, wo es auf weitere Sounds trifft.

Ein Schwerpunkt des Jahrgangs 2020: die Sounds. Nicht von ungefähr heißt die Ausstellung „Coming to voice“, es geht für jeden Künstler darum, die eigene Stimme zu erheben und auszudrücken, was gehört oder auch erhört werden soll. Luki von der Gracht hat ihre mehrteilige Arbeit so betitelt, Genderfragen behandelt sie in einem wilden Potpourri mit aufgesagten Texten, Bildern und bedruckten Plexiglaswürfeln.

Auch Rebekka Benzenberg sendet Töne aus 12 Druckkammerlautsprechern, die sie gegenüber von einem Pelzmantel platziert. Ein bisschen Beuys im schwarzen Raum, die Künstlerin will sagen: „Actually, I’m not like That“ – die Worte hat sie auf den Pelz gesprüht.

Wo steht die Generation, die ab jetzt auf sich gestellt sein wird, ihren Stil verfeinert, vom Professor sich löst, Galerien sucht und glücklich sein darf, wenn Museen Ausstellungseinladungen verschicken? Zum ersten Mal sind die meisten Ex-Studierenden in einem musealen Umfeld zu sehen, das zwei Kuratorinnen thematisch geschickt in fünf Felder aufgeteilt haben. Akademierektor Karl-Heinz Petzinka und die Direktorin der Kunstsammlung, Susanne Gaensheimer, finden diesen Startschuss ins Profileben förderungswürdig und wichtig. Anders als beim beliebten Jahresrundgang der Akademie darf der Betrachter nun Profikriterien anlegen und wird sich bei der zum dritten Mal stattfindenden Ausstellung mit Absolvent­_innen die Augen reiben über die hohe Qualität der Arbeiten und die ansprechende Präsentation.

Die Architekturübernahme der soeben beendeten Hito-Steyerl-Ausstellung war nicht nur kostenmindernd, sondern hilfreich. Neben den schwarzen Kabinetten, in denen auch sehenswerte Filme laufen, und der Schnittstelle zum Apsis-Raum, wo das Duo Rütten/Stolzer in einer schreienden Videoinstallation die prekären Amazon-Arbeitsbedingungen anprangert, gibt es freie Räume und weiße Wände.

Eine ganze Gemäldegalerie berichtet von der Liebe zur Malerei. Das klassische Porträt weist auf das Eigene, auf Identität und Traum. Jürgen Hohl etwa malt einen schönen jungen nachdenklichen Mann im Moment des In-sich-Gehens. Man wüsste zu gerne, was er will. Klara Virnich schmiedet aus einem vorgefundenen Frauenporträt eine Sechser-Riege der Eitelkeiten. An anderer Stelle sind es leere rote Theatersessel von David-Ben Ben-Benyamin, die aktuell mit Entbehrung aufgeladen sind.

Manche Malerei wurde in Videos transformiert (Johannes Freitag), oder aus Handyfotos in Öl nachgebaut wie bei Björn Knapp. Besonders schräg sind die animierten Malereien von Kathi Schulz: Flimmernde Bildschirme setzen ständig neue Bilder zusammen, die sich dank künstlicher Intelligenz (KI) aus den echten gemalten Bildern der Künstlerin speisen wie an deren Daten des persönlichen Social-Media-Konsums orientieren. Man kommt nicht dran vorbei: KI dringt beängstigend stark in den künstlerischen Prozess ein.

Aufmerksam sollte man beim Eintritt ins Museum einmal hochschauen: Ein Typ steht im Freien auf dem Balkon, die Gummipuppe von Yael Kempf sendet mit Einbruch der Dämmerung sowas wie Morsezeichen: „Hallo, ich bin hier“ – soll es heißen. Verzweiflung vielleicht.

Hagen Keller (auch aus Gregor Schneiders Klasse) hat ganz einfach und plakativ seine Handynummer zur sozialen Skulptur erklärt, und wieder hätte Joseph Beuys seine Freude an den jungen Kunstakademikern. Immer mehr vermag sich der anspruchsvolle Parcours zu weiten, je mehr Zeit man aufbringt, desto mehr Vielfalt erlebt man. Die klassischen Felder sind bestückt, halb hohle sehnsüchtig greifende Arme von Josephine Garbe, in Keramik gebrannt, wie keramische Band-T-Shirts von Rike Droescher.