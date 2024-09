Erstaufführung beim Düsseldorf-Festival Ein musikalisches Kult-Stück in der Düsseldorfer Messe

Die Initialzündung für das Projekt verdankt sich dem künstlerischen Leiter von Klangforum Wien, Peter Paul Kainrath, der auf einer Reise nach China eine Klavierfabrik in Hailun besuchte. Dabei passierte er einen Raum, in dem 100 Klaviere gleichzeitig von Maschinen eingespielt wurden. Die Kakophonie zeigte Wirkung: „Es hat mich umgeweht“, sagt Kainrath. Spontan rief er Georg Friedrich Haas an, der die Idee, ein Werk für 50 Klaviere zu komponieren, so verrückt fand, dass er sofort zusagte.