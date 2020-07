Kleinkunst in Düsseldorf : Auswärtsspiel für Theater Takelgarn im Rennbahn-Biergarten

(arc) Zusammen mit dem Theater Takelgarn präsentiert das Team des Rennbahn-Biergartens auf einer kleinen Bühne vom 20. Juli bis 28. August mehrmals die Woche Kleinkunst wie Kabarett, Comedy, Musik und Zauberei geboten.

Parallel zum Heimatsommer mit Kino, Konzert, Kinderprogramm und Fitness-Angeboten bis zum 9. August gibt es ab Montag ein weiteres Angebot auf der Galopprennbahn. In dem Biergarten wird eine kleine Bühne in einem abgeteilten Feld für den Theatersommer aufgebaut. Zusammen mit dem Theater Takelgarn wird dort mehrmals die Woche vom 20. Juli bis 28. August Kleinkunst wie Kabarett, Comedy, Musik und Zauberei geboten.

„Alle Vorstellungen, die wir seit März verschieben mussten, werden nun nachgeholt“, verspricht Helge Neuber vom Takelgarn. Sollte es mal regnen, steht ein ausreichend großes Zelt zwischen den Rennbahn-Tribünen als Ausweichquartier zur Verfügung. „Das Programm wird von 22 verschiedenen Künstlern gespielt. Sie alle sind als Solo-Selbstständige seit Monaten ohne Einkommen, weil alle staatliche Unterstützung an ihnen vorbeigegangen ist. Deshalb ist es mir wichtig, dass sie nun wieder die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie am besten können: ihr Programm spielen“, erklärt Neuber. Beginn ist in der Regel um 20 Uhr, Einlass immer zwei Stunden vorher.