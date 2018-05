Düsseldorf: Kultur erleichtert das Geschäft

Düsseldorf Der Chinese Jian Guo aus Düsseldorf präsentiert Kunst und Wirtschaft am Rhein.

Der Mann hat eine Vision: Wenn Völker miteinander Handel betreiben, dann sollte es nicht nur um das Geschäft gehen. Für Jian Guo gehört auch das gegenseitige Verständnis dazu. Und deshalb engagiert sich der 48-jährige Chinese von Düsseldorf aus für den Kulturaustausch - in erster Linie zwischen Deutschland und China, aber auch mit allen Anrainerstaaten der Seidenstraße.

Die wirtschaftliche und kulturelle Wiederbelebung dieser historischen Trasse zwischen Europa und Peking ist derzeit sein wichtigstes Projekt. Von Schloss Elbroich aus will Jian Guo die ganz große Weltpolitik mitgestalten, zumindest etwas menschlicher machen.

China-Kongress Titel: "China trifft NRW - Start it up", 4. Juli im Van-derFalk-Hotel. Mehr un ter:

Öffnungszeiten : Am Wochenende in der Zeit von 10 bis 22 Uhr, werktags von 14 bis 20 Uhr.

Ausstellung Duisburger Rheinpark an der Liebigstraße ist vom Samstag, 2. bis zum Sonntag, 10. Juni, zu sehen. Eintritt ist frei.

Jian Guo hofft, dass sich durch seine Aktivitäten Menschen unterschiedlichster Kulturen kennenlernen und zusammenfinden. Denn nur dann - so seine Philosophie - kann man auch miteinander Geschäfte machen. Zum gegenseitigen Wohl: "Freundschaft muss vom Herzen kommen. Sonst wird das nichts." Um dieses ehrenwerte Ziel zu erreichen, schickt der Vorsitzende des DCKD Düsseldorf, einem Verein zum Kulturaustausch zwischen Deutschland und China, einen Kulturzug auf die Reise von Duisburg nach Peking.

Die blauen Container sind beladen mit Wirtschaftsgütern und jeder Menge Kultur. An den Haltepunkten Taschkent (Usbekistan), Astana (Kasachstan), Urumqi (West-China) und Peking soll es jeweils zehntägige Präsentationen geben. Jian Guo ist in der Zehn-Millionen-Stadt Xi'an aufgewachsen. Dort studierte er auch an der Kunstakademie. Tuschemalerei war sein Spezialfach.