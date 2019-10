Kultkneipe in Düsseldorf-Flingern : Abschied vom Fortuna-Eck

Düsseldorf Monika Frohburg schließt nach 31 Jahren die Kult-Eckkneipe. Die verrät auch viel über das Leben der Wirtin.

Und das Fortuna-Eck „Bei Moni“ ist in Flingern eine Institution. Seit 31 Jahren führt Monika Frohburg den Laden an der Ecke von Hoffeldstraße und Fortunastraße. Die Kneipe ist nicht nur Anlaufpunkt für Anwohner der Straße und Fußball-Fans. Bei Moni gibt es auch Live-Musik. Die Joseph Boys zum Beispiel haben hier oft gespielt, die Karnevalsband Linsending tritt jedes Jahr vor Karnevalsstart hier auf.

Name Gründungsmitglieder sahen auf der Hoffeldstrasse ein Pferdefuhrwerk einer Brotfabrik stehen. Auf dem Wagen prangte der Name Fortuna.

Als Moni die Kneipe im Jahr 1988 übernahm, hatte sie die beiden Kinder schon großgezogen: Mit 16 war sie das erste Mal Mutter geworden. Als die Kinder größer waren, kellnerte sie in Eller – und das kam an. „Ich kann gut mit Menschen“, sagt sie. Als das Fortuna-Eck abzugeben war, versuchte sie es ein paar Wochen auf Probe – und blieb.

Das hat sie nie bereut. „Das waren tolle Jahre.“ Bei Moni wurde viel und laut gefeiert. Die Fußball-Fans kamen, aber auch die Künstler. Bei der zweimal im Jahr stattfindenden Toten-Hosen-Party war auch schon mal die Band selbst zu Gast. Schimanski wurde hier gedreht und ein Musikvideo, das dann ein Jahr bei Viva rauf und runterlief. Die Kneipe erzählt auch von ihrem Leben. Hinter der Theke hängt ein Schwarz-Weiß-Bild ihrer Mutter, die anfangs aushalf, auf einem Regalbrett stehen unzählige Pokale. Die hat die Theken-Mannschaft gewonnen, die früher im Fortuna-Eck verkehrte. Als die Spieler dann Kinder bekamen, kamen sie seltener. Überhaupt ist es ruhiger geworden, sagt Moni: Donnerstags kommt immer eine Clique nach dem Schwimmen im Düsselstrand, richtig was los ist eigentlich nur noch am Wochenende. Die Spiele der Fortuna kann man schon seit Jahren nicht mehr bei Moni verfolgen: Die Gebühren fürs Pay-TV sind zu hoch. Moni lebt vor allem von den Veranstaltungen.

Die Fortunastraße, die zu Ehren der Meisterschaft 1933 nach dem Verein benannt wurde, befindet sich in einem Winkel von Flingern-Nord, an dem die Aufwertung des Viertels lange vorbeizuziehen schien. Nun erreicht der Wandel auch dieses letzte versteckte Stück an Bahnschienen und Müllverbrennungsanlage, wo Moni ihre Kneipe hat. Schräg gegenüber vom Fortuna-Eck wurde ein altes Haus abgerissen und durch einen schicken Neubau ersetzt, auch das Haus mit der Kneipe selbst wurde vor einiger Zeit verkauft. Die Gastronomie in Flingern ist ohnehin im Vergleich zu den Anfangstagen des Fortuna-Ecks nicht mehr wiederzuerkennen: Es gibt inzwischen fast genau so viele hippe asiatische Restaurants in Flingern-Nord wie Eckkneipen.