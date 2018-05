Kult-Serien-Event "Lindenstraße" im Filmmuseum Düsseldorf

Düsseldorf Autogrammstunden, Talkrunden, Kino-Vorführungen, Premieren, eine Ausstellung und ein Facebook-Livestream: Unter dem Motto "Lindenstraße – Kult in Serie" veranstaltet das Filmmuseum Düsseldorf am Samstag, 2. Juni, ein riesiges Publikums-Event. Auch 13 Schauspieler der Lindenstraße sind dabei.

Besondere Highlights sind laut Veranstalter die Previews der Folgen 1677 "Falsche Zeit, falscher Ort" (Erstausstrahlung: 3. Juni 2018, ARD) und 1678 "Vom Kommen und Gehen und Bleiben" (Erstausstrahlung: 10. Juni 2018). Mit der Vorführung der Folge 1678 wird damit erstmals in der Geschichte der Lindenstraße der Öffentlichkeit eine Episode bereits eine Woche vor ihrer TV-Erstausstrahlung gezeigt.

Talkrunden mit Schauspielern und Produzenten

In fünf Talkrunden, die im Anschluss an die Vorführungen stattfinden, geben die Macher und Ensemblemitglieder einen Einblick hinter die Kulissen – von der Entstehung der Kultserie bis heute. Die Besucher erfahren, wie die Serie 1985 startete und der Generationswechsel 30 Jahre später erfolgte, als Hana Geißendörfer, Tochter des Erfinders der Serie, als Produzentin einstieg. Geißendörfer und ihr Vater, Hans W. Geißendörfer, sind bei dem Event vor Ort. Die Talkrunden, in denen auch Aufreger und Skandale der Serie angesprochen werden, wird Bernd Desinger, Direktor des Filmmuseums Düsseldorf, moderieren. TV-Kritikerin Klaudia Wick ist als Expertin geladen.