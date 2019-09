Saisoneröffnung : Künstlerin verewigt DEG-Spieler in Acryl

Düsseldorf (tino) Mathias Niederberger führt im teaminternen Ranking vor Alexander Barta. Vom Torhüter der DEG wurden bei der Saisoneröffnung auf dem Marktplatz vor dem Rathaus die meisten Kunstdrucke verkauft.

Wohl auch, weil sich Niederberger selber sechs Drucke sicherte. „Ich habe das Original mal als Foto in meinem Freundeskreis gepostet. Jetzt wollen sechs Freunde einen der Drucke haben“, erzählt Niederberger lächelnd. Eines der rot-gelben Goalie-Portraits findet seinen Weg sogar bis ins südlichste Italien. Ein Niederberger-Freund wohnt auf Sizilien. „Ich hatte zwar mal mit dem Gedanken gespielt, das Original zu erwerben, habe das aber wieder verworfen. Ich will den Fans die Möglichkeit nicht nehmen“, so Niederberger. Die langjährige DEG-Anhängerin Karin Bielaczek ist Urheberin der Kunstaktion, bei der alle DEG-Spieler der Saison 2019/20 in Acryl verewigt werden. Sie braucht gut 30 Stunden für ein gemaltes Original. Bisher sind Mathias und Leon Niederberger, Barta, Chad Nehring, Marco Nowak und Ken André Olimb zum Kunstwerk geworden. „Als nächster ist Nicholas Jensen dran“, verrät Bielaczek. Er muss aber, genauso wenig wie die anderen DEG-Cracks, 30 Stunden Modell stehen, denn die studierte Industriedesignerin nimmt Fotos als Vorlage. Im Team und bei den Fans kommt die Kunstaktion richtig gut an. „Ich bin kunstinteressiert und finde es total spannend. Die Portraits sind sehr gelungen. Es passt auch farblich zur DEG“, erläutert Mathias Niederberger. „Es ist Realismus mit künstlerischer Freiheit der Farben.“